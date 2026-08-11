18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Sıra dışı video: Samu Costa, Al Nassr'a gelişinin hikâyesini nasıl izledi?

Transfers
Al Nassr FC - Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
Premier Lig
Suudi Arabistan

Portekizli orta saha oyuncusu sezon başlamadan önce "el mundial"a destek verdi

Nassr'ın yeni orta saha oyuncusu Portekizli Samu Costa, takıma transfer olmak amacıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaşmasının ardından tarihi bir karşılamayla ağırlandı.

Nassr, evvelki gün pazar günü, üzerindeki mali kısıtlamaların kaldırılmasının ardından İspanyol ekibi Real Mallorca'dan Samu Costa'yı kadrosuna kattığını açıklayarak, bu transferi mevcut yaz transfer döneminin ilk anlaşması yaptı.

Portekizli orta saha oyuncusu, "El Alami" ile 4 sezonluk ve 2030'da sona erecek yeni sözleşmesini imzalamadan önce dün pazartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştı.

Nassr, "X" sitesindeki resmi hesabından, Samu Costa'nın Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndaki karşılanışından sözleşmeleri imzalamasına kadar geçen süreci Portekizli oyuncunun bakış açısından gösteren istisnai bir video paylaştı.

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini şimdi al!

Premier Lig
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF

Söz konusu video, Portekizli orta saha oyuncusunun dün pazartesi günü Suudi Arabistan'ın başkentine varışından itibaren taktığı akıllı gözlük aracılığıyla kaydedildi.

Nassr taraftarları, geçen sezonun sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılan Hırvat orta saha oyuncusu Marcelo Brozovic'in yerini doldurması için Costa'ya büyük umut bağlıyor.

Nassr'ın yeni sezonda 4 kupa için mücadele edeceğini hatırlatalım: Roshn Ligi, İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kupası, Suudi Süper Kupası, ayrıca kıta düzeyinde AFC Elit Şampiyonlar Ligi.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin