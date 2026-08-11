Nassr'ın yeni orta saha oyuncusu Portekizli Samu Costa, takıma transfer olmak amacıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaşmasının ardından tarihi bir karşılamayla ağırlandı.
Nassr, evvelki gün pazar günü, üzerindeki mali kısıtlamaların kaldırılmasının ardından İspanyol ekibi Real Mallorca'dan Samu Costa'yı kadrosuna kattığını açıklayarak, bu transferi mevcut yaz transfer döneminin ilk anlaşması yaptı.
Portekizli orta saha oyuncusu, "El Alami" ile 4 sezonluk ve 2030'da sona erecek yeni sözleşmesini imzalamadan önce dün pazartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştı.
Nassr, "X" sitesindeki resmi hesabından, Samu Costa'nın Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndaki karşılanışından sözleşmeleri imzalamasına kadar geçen süreci Portekizli oyuncunun bakış açısından gösteren istisnai bir video paylaştı.
Söz konusu video, Portekizli orta saha oyuncusunun dün pazartesi günü Suudi Arabistan'ın başkentine varışından itibaren taktığı akıllı gözlük aracılığıyla kaydedildi.
Nassr taraftarları, geçen sezonun sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılan Hırvat orta saha oyuncusu Marcelo Brozovic'in yerini doldurması için Costa'ya büyük umut bağlıyor.
Nassr'ın yeni sezonda 4 kupa için mücadele edeceğini hatırlatalım: Roshn Ligi, İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kupası, Suudi Süper Kupası, ayrıca kıta düzeyinde AFC Elit Şampiyonlar Ligi.