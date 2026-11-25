Portekiz kulübü Sporting Lizbon'un taraftarları, eski yıldızları ve şu anda Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın kaptanı olan Cristiano Ronaldo'yu, oyuncunun eski İngiliz takımı Manchester United karşısında onurlandırdı.

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Sporting Lizbon, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında çarşamba akşamı José Alvalade Stadı'nda konuk ettiği Manchester United ile 2-2 berabere kaldı.

Maç öncesinde Sporting Lizbon taraftarları, Portekiz kulübünün kuruluş tarihine atıfta bulunan 1906 rakamının yer aldığı bir koreografi açarak bu tarihin 120. yılını kutladı.

Koreografide kulübün bu uzun tarihi boyunca forma giymiş en önemli oyuncuların görselleri de yer aldı. Bu isimlerin tam merkezinde ise Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo vardı.

Bu jest, Ronaldo'nun 2002'de A takıma yükseltilmesinin ardından 2003'te Manchester United'a transfer olmadan önce Portekiz kulübünün A takımında yalnızca bir sezon forma giymesine rağmen geldi.

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İşin en ironik yanı ise bu kutlamanın, Ronaldo'nun iki ayrı dönemde forma giydiği Manchester United karşısında yapılmasıydı. İlk dönem 2003'ten 2009'a kadar sürdü. Ronaldo bu süreçte takımını 2008 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna, 3 Premier Lig şampiyonluğuna ve başka bazı kupalara taşıdı.

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Ancak ikinci dönem pek parlak geçmedi. 2021 yazından 2022 sonuna kadar bir buçuk sezon süren bu dönem, Ronaldo ile kulüp yönetimi ve Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag arasında yaşanan sert anlaşmazlıkların ardından sözleşmenin feshedilmesiyle mümkün olan en kötü şekilde sona erdi.

Koreografi ayrıca Cristiano Ronaldo'nun en sevdiği turnuva olan Şampiyonlar Ligi'nde açıldı. Ronaldo, 140 golle turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncusu olmasının yanı sıra 5 şampiyonlukla, kupayı 6 kez kaldıran 5 Real Madrid yıldızının ardından turnuvayı en çok kazanan ikinci isim konumunda bulunuyor.

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Sporting Lizbon taraftarlarının Ronaldo'ya bağlılıklarını ilk kez göstermedi. Benzer bir tablo, Ronaldo'nun bu ayın 5 Kasım gününde uluslararası futbolu bırakma kararı almasının ardından da yaşanmıştı.

Karardan iki gün sonra Sporting Lizbon, Portekiz Ligi'nde başkent Lizbon'daki José Alvalade Stadı'nda Moreirense ile zorlu bir karşılaşmaya çıktı.

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Sporting taraftarlarının vefa jesti, Ronaldo'nun forma numarasına atıfla maçın 7. dakikasında geldi. Taraftarlar ayağa kalkarak duygusal bir atmosferde tribünlerden coşkuyla alkış tuttu. Bu, Ronaldo'nun 2003'te Manchester United'a transfer olmadan önce profesyonel kariyerine başladığı kulübün taraftarlarından gelen bir vefa mesajıydı.

Sporting, emeklilik kararının açıklanmasının ardından oyuncuya bir teşekkür mesajı da göndermişti: “Ülkemiz için yaptığın her şey için teşekkürler, Portekiz tarihinde sonsuza dek yaşayacaksın.”

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Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Ronaldo, milli takımdaki son maçına 24 Eylül'de çıkmıştı. Portekiz, Lizbon'da oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında Galler'i 1-0 mağlup etmişti.