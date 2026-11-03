24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al Hilal v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Çeviri:

Sıra dışı bir gol: Watkins, "sihirbaz" Koulibaly'nin yardımıyla Hilal'in tahtına doğru ilerliyor

Al Hilal - Shabab Al-Ahli Dubai FC
Al Hilal
Shabab Al-Ahli Dubai FC
AFC Şampiyonlar Ligi 1
O. Watkins
K. Koulibaly
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri
İngiltere
Senegal

İngiliz forvet parlamaya devam ediyor

Suudi Hilal'in İngiliz forveti Ollie Watkins, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Shabab Al-Ahli karşısında takımın gol tahtının zirvesine doğru yürüyüşünü sürdürdü.

Hilal, bugün salı günü, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da, Asya turnuvasının lig aşamasının dördüncü haftasında rakibi Shabab Al-Ahli'yi konuk etti.

Watkins, altıncı dakikada Senegalli defans oyuncusu Kalidou Koulibaly'nin topu kaparak Shabab Al-Ahli oyuncularından birini geçtikten sonra İngiliz forvete yaptığı pasla başlayan dikkat çekici bir pozisyonun ardından Hilal adına skoru açtı.

Ollie Watkins, Türk defans oyuncusu Yusuf Akçiçek'in kendisine gönderdiği çaprazlama topu ustalıkla filelere çevirerek, ikinci yarının ilk dakikasında kendisinin ve takımının ikinci golünü ekledi.

Gelecek maçlar
ALI

ALI

Premier Lig

07 Kas 2026

HIL

HIL

ALS

ALS

B.A.E Körfez Ligi

07 Kas 2026

ALA

ALA

Bu gol, eski Aston Villa forvetinin geçen yaz transfer döneminde takıma katılmasından bu yana Hilal formasıyla kaydettiği sekizinci goldü.

Böylece Watkins, bu sezon tüm kulvarlarda şu ana kadar 9 gol atmayı başaran Portekizli orta saha oyuncusu Rúben Neves'in ardından Hilal'in en golcü ikinci ismi oldu.

Genel olarak İngiliz forvet, tüm kulvarlarda "lider" ile oynadığı 11 maçta 13 gole katkı sağlamayı başardı; sekiz golünün yanı sıra 5 de asist yaptı.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin