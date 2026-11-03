Suudi Hilal'in İngiliz forveti Ollie Watkins, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Shabab Al-Ahli karşısında takımın gol tahtının zirvesine doğru yürüyüşünü sürdürdü.

Hilal, bugün salı günü, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da, Asya turnuvasının lig aşamasının dördüncü haftasında rakibi Shabab Al-Ahli'yi konuk etti.

Watkins, altıncı dakikada Senegalli defans oyuncusu Kalidou Koulibaly'nin topu kaparak Shabab Al-Ahli oyuncularından birini geçtikten sonra İngiliz forvete yaptığı pasla başlayan dikkat çekici bir pozisyonun ardından Hilal adına skoru açtı.

Ollie Watkins, Türk defans oyuncusu Yusuf Akçiçek'in kendisine gönderdiği çaprazlama topu ustalıkla filelere çevirerek, ikinci yarının ilk dakikasında kendisinin ve takımının ikinci golünü ekledi.

Bu gol, eski Aston Villa forvetinin geçen yaz transfer döneminde takıma katılmasından bu yana Hilal formasıyla kaydettiği sekizinci goldü.

Böylece Watkins, bu sezon tüm kulvarlarda şu ana kadar 9 gol atmayı başaran Portekizli orta saha oyuncusu Rúben Neves'in ardından Hilal'in en golcü ikinci ismi oldu.

Genel olarak İngiliz forvet, tüm kulvarlarda "lider" ile oynadığı 11 maçta 13 gole katkı sağlamayı başardı; sekiz golünün yanı sıra 5 de asist yaptı.