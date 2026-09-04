Suudi Arabistan ekibi İttihad, yeni Kolombiyalı oyuncusu Richard Rios'un gelecek sezon giyeceği forma numarasını açıkladı.

İttihad, dün perşembe sabahının erken saatlerinde, basında çıkan haberlere göre satın alma opsiyonu olmaksızın sezon sonuna kadar kiralık olarak Benfica'dan Richard Rios'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Suudi kulübü, bugün cuma günü, "X" platformundaki resmi hesabından paylaştığı bir gönderiyle transferin ayrıntılarını açıkladı ve Kolombiyalı orta saha oyuncusunun 5 numaralı formayı giyeceğini belirtti.

İlginç olan ise, 5 numaralı formanın genellikle savunma oyuncularına ait olması; öyle ki İttihad'da bu formayı giyen son 6 oyuncudan 5'i savunmacıydı ve bunların sonuncusu 2023 ile 2025 yılları arasında İtalyan Luiz Felipe'ydi.

Daha da ilginci, Rios'un futbol kariyeri boyunca daha önce hiç 5 numaralı formayı giymemiş olması; Benfica'da giydiği son forma 20 numaraydı ve bu numarayı hâlihazırda İttihad'ın savunmacısı ve mevcut kaptanı Ahmed Sharahili taşıyor.

Rios, Palmeiras'ta 8 numaralı formayı giymişti; bu numarayı İttifak saflarından gelen yeni transfer Muhtar Ali taşıyor. Ayrıca 27 numarayı da giymişti ki bu numara şu anda Ahmed el-Ghamdi'nin üzerinde.

Rios'un daha önce Guarani ve Mazatlan kulüplerinde giydiği ve boş olan numara ise 18 numaraydı; ancak bu numara, 2013 yılında kadrodan ayrılan efsanesi Mohamed Noor'a duyulan saygıdan dolayı yaklaşık 13 yıldır İttihad'da tahsis edilmiyor.

Bazı haberlerin, Richard Rios'un yarın cumartesi günü Suudi Roshn Ligi'nin beşinci haftasında geleneksel ezeli rakip Nassr'a karşı oynanacak Klasiko maçında İttihad'ın kadrosunda yer alacağını doğruladığı belirtiliyor.