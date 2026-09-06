Al-Nassr ile İttihad arasındaki Klasiko, birçok muhteşem ve heyecan verici kareye sahne oldu. Bunların en önemlisi, "El-Amid"in Alman teknik direktörü Jens Wieffer'in maçın devamı sırasında takım kaptanı Danilo Pereira'ya gönderdiği talimat kağıdı görüntüsüydü.

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İttihad, "El-İnma" Stadı'nda oynanan ve Roshn Ligi'nin 5. hafta müsabakaları kapsamındaki maçta Al-Nassr karşısında 2-1'lik değerli bir galibiyet elde etti.

Son dakikalarda, Alman teknik direktörün yaptığı bazı taktiksel değişikliklere de tanık olundu. Bunların en önemlisi, ilk on birde sağ bek olan Muhannad El-Şankiti'nin, "El-Alemi"nin İttihad'a hücum ederken üzerinde yoğunlaştığı sol tarafı (Al-Nassr için sağ taraf) kapatmak için sahaya sürülmesiydi.

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Bununla da yetinmedi; İttihad'ın Faslı forveti Youssef En-Nesyri'ye de çeşitli savunma görevleri yaptırdı. Bunlardan biri de tehlike oluşturan sağ tarafa doğru onun da kaymasıydı.

Maçın sonunda dizilim, derinlikte 4 oyuncunun bulunduğu 5 savunmacılı bir sisteme dönüştü. Bu durum, Sırp kaleci Predrag Rajković'in parlak performansıyla eş zamanlı olarak Al-Nassr'ın hücumlarının büyük bölümünü boşa çıkardı.