Athletic Bilbao'nun yıldızı Nico Williams'ın menajeri Felix Tainta, oyuncunun 2025 yazında Barcelona'ya transferinin neden gerçekleşmediğinin perde arkasını anlattı ve Katalan kulübünün onu lisanslayabileceğine dair garantilerin bulunmamasının, futbolcunun transferi tamamlamaktan vazgeçip kulübüyle sözleşmesini 2035 yılına kadar uzatmayı seçmesinin temel nedeni olduğunu vurguladı.

Tainta, "Los Fulanos" adlı podcast'e konuk olduğu programda görüşmelerin detaylarına dair konuştu ve Barcelona ile yapılan temasların, özellikle oyuncunun düzenli olarak forma giymeye ihtiyaç duyması ve milli takım görevleri için hazır olma durumunu korumak istemesi göz önüne alındığında, futbolcunun geleceğini riske atmanın artık mümkün olmadığı bir aşamaya geldiğini açıkladı.

Nico Williams'ın menajeri, İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre şöyle konuştu: "Barcelona ile görüştük ve elbette Athletic Bilbao her şeyden haberdardı, çünkü durumun gelişmelerini sürekli olarak kulübe aktarıyordum. Her ne kadar kulüp, Barcelona'nın müzakerelerde izlediği yöntem nedeniyle öfkeli olsa da."

Şöyle devam etti: "Ardından görüşmeler başladı ve Nico'nun artık oynamadan kalamayacağı bir aşamaya geldik. Nico bir Formula 1 arabası gibidir ve ben senin evine gittiğimde, senin problemlerini yüklenmem gerekmez. Barcelona'ya açıkladığım şey buydu."

Tainta, nihai kararın alınma nedenini şöyle açıkladı: "Belirli garantileri alamazsak, Nico'nun oraya gitmesi ve ardından oynayamaması riskini göze alamayacağımıza karar verdik. Bir Dünya Kupası vardı ve bu turnuvanın varlığı bir yana, o profesyonel bir oyuncu ve mesleğini icra etmesi gerekiyor."

Ve ekledi: "Ben mesleğimi icra etmek için senin kulübüne geliyorum, dolayısıyla işimi yapmaya devam etmem gerekiyor. Eğer bir sorunun varsa, bu beni etkilememeli. Sorununun beni etkilemeyeceğine dair bana garanti vermezsen, fikrimi değiştirmek zorunda kalabilirim ve zaten olan da bu oldu."

Barcelona, Nico Williams'ın peşinde 2024 yazından beri koşuyor

Barcelona'nın Nico Williams'ı kadrosuna katma ilgisi 2025 yazında doğmadı; Katalan kulübü, oyuncunun Avrupa Milletler Kupası'nda İspanya Milli Takımı ile gösterdiği performansın ardından 2024 yazında da onunla anlaşmaya çalışmıştı.

Tainta, oyuncunun Avrupa'nın birçok büyük kulübünün ilgisini çektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "EURO'nun ardından, 2024 yazında Barcelona'nın ilgisini herkes biliyor. Barcelona, Arsenal, Bayern Münih, Liverpool ve Paris Saint-Germain... Herkes Nico'yu transfer etmek istiyordu ve tüm bu kulüpleri reddeden bir oyuncuya sahip olmak kolay değil."

Geleceğini çevreleyen tüm bu cazip tekliflere rağmen oyuncunun menajeri, Nico'nun Athletic Bilbao'ya olan bağlılığını daha önce de gösterdiğini, Aralık 2023'te, serbest kalma dönemine girmesine kısa süre kalmasına karşın sözleşmesini yenilediğini belirtti; bu durum, ona daha sonra bedelsiz olarak ayrılma fırsatı verebilirdi.

Tainta şöyle dedi: "Sözleşmeyi üç yıl boyunca uzattık. Nico serbest oyuncu olsaydı, özellikle EURO'da sergilediği seviyeden sonra neler elde edebileceğini bir düşünün. Ama bizim görüşümüz, bu şekilde ayrılmamamız gerektiğiydi."

Ve ekledi: "Sözleşmeyi aynı serbest kalma bedelini koruyarak yeniledik. Bedelsiz ayrılıp çok büyük bir imza parası alabilirdik, ama bunu yapmadık. Oyuncu, Athletic Bilbao'ya sadık kaldı."

Nico Williams ayrılmayı düşünüyordu

Tainta, Nico Williams'ın sportif hedefleri ve Avrupa'nın en büyük kupaları için mücadele etme isteği göz önüne alındığında, Athletic Bilbao dışında yeni bir deneyim yaşamayı gerçekten düşündüğünü, ancak kararını yalnızca tekliflere dayandırmadığını kabul etti.

Oyuncunun menajeri şöyle konuştu: "Nico ayrılmayı düşünüyordu. Athletic Bilbao'da olduğunuzda, kulübün imkânlarının sınırlarını bilirsiniz ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayacağınızı, belki La Liga'yı da kazanamayacağınızı bilirsiniz."

Ancak Barcelona'dan talep edilen garantilerin verilmemesi ve bunun yanında istikrar ile forma şansı gibi unsurlar, oyuncuyu sonunda Bask kulübünde kalmaya yöneltti; böylece 2035 yılına kadar uzanan uzun süreli bir sözleşmeye imza attı ve 2025 yazında geleceğine dair spekülasyonlara nokta koydu.