İngiltere kaptanı Harry Kane, Üç Aslanlar'daki takım arkadaşı Anthony Gordon'ın Barcelona'ya transferinin ona büyük bir özgüven kazandırdığını ve onu yeni seviyelere taşıdığını düşünüyor.

Gordon, salı günü Çek Cumhuriyeti'ne karşı kazanılan 2-0'lık galibiyette İngiltere'nin ilk golünü kaydetti ve ülkesinin milli takımıyla son üç maçta üç gole ulaştı.

Mesele yalnızca gollerle sınırlı değil; Daily Mail'in yayımladığına göre, elektrik hızı ve rakip savunmanın arkasına doğru durmadan koşması sayesinde bu maçlarda Thomas Tuchel'in takımındaki en büyük hücum tehdidi oldu, Daily Mail.

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Harry Kane, Çek Cumhuriyeti karşısındaki galibiyetin ardından Gordon hakkında şunları söyledi: "Barcelona'ya transfer olması ona yardımcı oldu. Bazen böyle büyük bir kulübe gitmek sana daha fazla özgüven ve gurur kazandırır. En büyük sahneye ait olduğunu hissediyorsun ve o, bu hissi İngiltere'deki performansına taşıdı."

Barcelona, Gordon'ı Dünya Kupası'ndan önce Newcastle'dan transfer etmek için 69 milyon sterlin ödedi. 25 yaşındaki oyuncu, İngiltere'nin sol kanadında parladı; Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e karşı, cumartesi günü Wembley'de Uluslar Ligi'nde dünya şampiyonu İspanya'ya karşı gol kaydetti, ardından Çek Cumhuriyeti karşısında kafayla attığı golle uluslararası hesabını 25 maçta dört gole yükseltti.

Kane şunları ekledi: "Farkı yarattı. Her zaman direkt oyun arıyor ve bize üstünlüğü sağlayan kişi olmak istiyor, ayrıca topu da harika bitirdi. Bu dokunuşlar kolay değil ve onları kusursuz bir şekilde uyguladı. Şu an bizim için önemli bir oyuncu."

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Trent Alexander-Arnold, Thomas Tuchel yönetimindeki ilk ilk 11 maçında Gordon'ın golü için harika bir topla asisti yaptı.

Alexander-Arnold'ın kariyeri, 2025 yılında Liverpool'dan Real Madrid'e gidişinden bu yana aynı ivmeyi yakalamadı; ancak bu maç, özellikle bir saatten fazla süre 10 kişi oynayan bir takıma karşı, sağ bek mevkiindeki yaratıcı yeteneğinin bir hatırlatıcısı oldu; nitekim Real Madrid oyuncusu savunmada pek fazla sınanmadı.

Kane şöyle dedi: "Trent olağanüstü. Paslar, şutlar ve ortalar, savunmada da harikaydı. Onun harika bir oyuncu olduğunu biliyorsunuz. Trent'in başını öne eğip sıkı çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Kampta şu ana kadar harikaydı; antrenman şekli, kendini ve çevresindekileri motive edişi. Teknik direktöre burada olmak istediğini, bu takımda olmak istediğini gösteriyor ve harika bir performans sundu."