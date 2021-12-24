Cristiano Ronaldo ile Alex Ferguson arasında Lionel Messi gerginliği

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin dünyanın en iyileri olarak son yıllara damga vurduğu açık.

Ronaldo hala Premier Lig'de Manchester United'da oynuyor ve hala dünya standartlarında görüntüler veriyor. Ancak 36 yaşında fiziksel zirvesini geride bıraktığı için kariyerinin sonuna yaklaştığı da ortada.

Bu arada Lionel Messi de 34 yaşında kariyerinin sonbaharında ve sürpriz Ballon d'Or kazanmasına rağmen yaz aylarında Barcelona'dan ayrılmasından ardından Paris Saint-Germain'deki hayata uyum sağlamaya devam ediyor.

Ronaldo daha önce kulüpteki ilk döneminde United'da Sir Alex Ferguson ile çalıştı, ancak Ferguson Lionel Messi'nin aslında daha iyi oyuncu olduğunda ısrar ediyor.

Erling Haaland ve Kylian Mbappe gibi yıldızlar yeni bir çağa damga vurmaya hazırlanırken Ronaldo-Messi arasında kimin daha iyi olduğu tartışması hala geçerliliğini koruyor.

Tartışma 2010'lar boyunca şiddetle devam etti ve görünüşe göre kimse şu ya da bu şekilde önyargılı olmayan bir cevap vermedi.

Bu tartışmaya, eski Manchester United menajeri Sir Alex Ferguson'un 2015'teki yorumuyla birlikte nokta konmuş durumda.

Mirror'a göre, 1991 Dünya Snooker şampiyonu John Parrott'un ikili arasında seçim yapmasını istediğinde Fergie, baştan sona olumlu ilişkilerine rağmen şaşırtıcı bir şekilde Messi'nin yanında yer aldı.

Ne söyledi?

"İnsanlar dünyanın en iyi oyuncusunun kim olduğunu söylüyor? Birçok insan oldukça haklı olarak Messi diyor. Bu görüşe itiraz edemezsiniz" dedi Ferguson.

Ferguson'un tartışmada Messi'yi desteklemesini pek kimse beklemese de, Messi'nin yalnızca Barça'da elinden gelenin en iyisini yapabileceğini, Ronaldo'nun ise hangi takımda oynarsa oynasın klasını gösterebileceğini ima etti.

Ferguson şunları ekledi: "Ancak Ronaldo Millwall, Queens Park Rangers, Doncaster Rovers... herhangi bir takım için oynayabilir ve bir maçta hat-trick yapabilir. Messi'nin bunu yapabileceğinden emin değilim.

"Ronaldo iki ayağını kullanabiliyor, hızlı, havada harika, cesur - Messi de elbette cesur. Ancak bence Messi bir Barcelona oyuncusu.'

Ronaldo'nun; United, Real Madrid ve Juventus'ta gol atma kolaylığı ve Messi'nin Nou Camp dışındaki mücadeleleri göz önüne alındığında, Fergie'nin bu yorumunda haklı olduğu görülüyor.

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