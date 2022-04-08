Sir Alex Ferguson, emekli olmasına rağmen Manchester United'dan yıllık 2 milyon sterlin kazanıyor

Neredeyse on yıl önce Manchester United menajeri olarak emekli olmasına rağmen, Sir Alex Ferguson'un 80 yaşında hala haftada 235.000 pound kazandığı bildiriliyor.

Ferguson, 13 Premier Lig şampiyonluğu ve iki Şampiyonlar Ligi kupası kazandıktan sonra 2013'te emekli olduğunu açıkladı.

Ferguson'un gelirleri

Sun'a göre, Old Trafford'daki 26 yıllık büyüsüne ara verdikten dokuz yıl sonra Ferguson, Manchester United elçisi olarak yılda iki milyon sterlin kazanıyor.

İngiliz yayını ayrıca kitap anlaşmalarından, halkla ilişkilerden, yatırımlardan ve Premier Lig deviyle olan rolünden elde ettiği toplam gelirin haftada 235.000 pound civarında olduğunu bildirdi.

ACF Sports Promosyon şirketinden alınan son rakamlara göre, Ferguson'un geçen yıl 12.2 milyon sterlin kazandığı ve varlıklarının 2021'de 17.5 milyon sterlinden 26 milyon sterline çıktığı bildirildi.

Bu arada, Scot'un Companies House'a kayıtlı firmalardaki varlıkları 27 milyon sterlinden 39,2 milyon sterline yükselirken, Sun yaptığı her motivasyon konuşması için 100.000 sterline kadar kazandığını iddia ediyor.

Manchester United'daki baskı

Ferguson'un emekliliğinin ardından hiçbir teknik direktör, Manchester United'da belirlediği standartları yakalayamadı. Kırmızı Şeytanlar'ın eski forveti Wayne Rooney'e göre, Ferguson'un kulüpteki rolü, takımın başına geçen her yeni teknik direktör üzerinde baskı yaratıyor.

Rooney, Sky Sports'un Pazartesi Gecesi Futbol programına verdiği demeçte, "Sir Alex emekli olduğunda sanırım herkes bunun çok zor bir iş olacağını biliyordu."

"David Moyes geldi ve işe yaramadı ve o andan itibaren Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer... İyi menajerlerimiz oldu ama Manchester United dünyadaki birçok kulüpten farklı bir kulüp.

"O kulübü hak ettiği yere geri getirmek için o zamanla gelecek birine ihtiyacı var. Her iki yılda bir menajer değiştirmeye devam edersen bu olmayacak.

"Ferguson kulübün vaftiz babası gibiydi; sadece oyuncuların değil, personelin, akademinin. Her şeyin üstündeydi.

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