Sir Alex Ferguson'dan bu yana bir ilk: Ralf Rangnick'in Manchester United'ından son sekiz yılın en iyi istatistiği
Premier Lig'de Crystal Palace'ı tek golle geçen Manchester United, üçüncü bölgede kazandığı 12 topla sekiz yıldır ulaşamadığı bir istatistiğe imza attı.
Manchester United'ın üçüncü bölgede top kazanma istatistiğinde, bu sezon ulaşabildiği en yüksek sayı yediydi.
Maçın ilk dakikasından itibaren rakibe baskısını hissettiren United, Rangnick'le yaşanacak değişimin sinyallerini daha ilk karşılaşmadan verdi.
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Umut saçtı
Gegenpres'in öncüleri arasında sayılan Rangnick'in takım üzerinde kısa sürede yarattığı bu pozitif etki taraftarları gelecek için ümitlendirdi.
Rakip savunmalara yeterince pres yapmadığı için eleştirilen Cristiano Ronaldo'nun topsuz oyunda gösterdiği çaba, Rangnick'in gözünden kaçmadı. Alman teknik adam maç sonu açıklamasında Portekizli yıldızın topsuz oyundaki gayretinden övgüyle bahsetti.
Rangnick'ten Cristiano Ronaldo'ya pres övgüsü
Top hakimiyeti gece ile gündüz gibi
Maçı %61 topla oynama oranıyla tamamlayan Manchester United, son dönemle kıyaslandığında ortaya bambaşka bir tablo koydu.
Kırmızı Şeytanlar, Michael Carrick yönetiminde çıkılan Villarreal, Chelsea ve Arsenal maçlarını sırasıyla %45, %34 ve %45 topa sahip olma oranıyla noktalamıştı.
United aradığı golü bulmakta gecikse de, Palace üzerinde kurdukları baskı ve hatasız oyun bitime 13 dakika kala meyvesini verdi. Ev sahibi ekip Fred'in şık golüyle üç puanı hanesine yazdırdı.