Sır, 3 pozisyonda yatıyor... Donis'i Uruguay maçı öncesinde Suudi baş ağrısı takip ediyor

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Yunanlı Georgios Donis, 2026 Dünya Kupası 8. Grubu'nun açılış maçında Uruguay ile oynanacak heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde "Yeşiller"in kadrosuna son rötuşlarını yapıyor; ancak maçın başlamasına saatler kala bazı pozisyonlar teknik ekip içinde hâlâ büyük bir soru işareti oluşturuyor.

Donis, ilk 11'in büyük bir kısmını belirlemiş olsa da, Güney Amerika'nın en güçlü takımlarından birine karşı oynanacak maçta takımın yapısı ve oyun tarzı üzerinde doğrudan etkisi olabilecek üç önemli pozisyonda seçim süreci devam ediyor.

Sağ kanat rekabeti

Sağ kanat pozisyonu, teknik ekibi meşgul eden en önemli konulardan biri. Sultan Mandash, ilk 11'de yer almak için en güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor.

Oyuncu, iyi hücum yeteneklerine ve hızlı geçişlere sahip, bu da Suudi milli takımına, özellikle uzun süre top hakimiyetini elinde tutması beklenen bir rakip karşısında, kontra ataklarda ek çözümler sunabilir.

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Ancak Donis, savunma görevleri ile kanatlarda hücum desteği arasında denge kurma ihtiyacı nedeniyle, bu seçimin maçın beklenen senaryosuna ne kadar uygun olduğunu dikkatle değerlendiriyor.

Burada, son dönemde dikkat çekici performanslar sergileyen ve birden fazla pozisyonda oynayabilme yeteneği sayesinde teknik ekibi ikna eden Muhammed Abu Şamat'ın adı öne çıkıyor.

Sol bek... Hücum mu, savunma mı?

Sol kanat ise daha karmaşık görünüyor, zira Yunan teknik direktör, teknik özellikleri birbirinden farklı olan birden fazla seçenek arasında tercih yapmak zorunda.

Mutaib Al-Harbi, hızı, ilerleme ve fırsat yaratma yeteneği sayesinde en hücumcu seçenek olarak görülüyor, ancak aynı zamanda arkasında, hızlı geçişlerde yüksek kaliteye sahip Uruguaylı oyuncuların yararlanabileceği boşluklar bırakabilir.

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Buna karşılık, Hasan Kadash veya Nawaf Bushel gibi seçenekler daha çok defansif disipline yöneliktir, bu da Donis'i rakibin tehlikesi karşısında sol kanadı güvence altına almak için hücum gücünden biraz ödün vermeye itebilir.

Orta saha mücadelesi

Üçüncü ikilem, orta saha merkezinde yaşanıyor. Teknik ekip, orta sahayı yönetebilecek ve Uruguaylı oyuncuların sahip olduğu büyük fiziksel güce karşı koyabilecek bir oyuncu arıyor.

Abdullah Al-Khaibari, takıma savunma sağlamlığı ve top kapma ve atakları kesme konusunda büyük bir deneyim kazandıran bir seçenek olarak öne çıkarken, Nasser Al-Dossari ise hatlar arasında hareket etme ve hücumda destek verme konusunda daha büyük yeteneklere sahip.

Alaa Al-Hajji de, özellikle orta sahada birden fazla rolü üstlenebilme yeteneği nedeniyle seçenekler arasında yer alıyor ve bu da teknik ekibe maçın gidişatına göre ek taktiksel esneklik sağlıyor.

Uruguay milli takımının gücü ve hücumdaki çeşitliliği göz önüne alındığında, Donis bu üç konunun çözülmesinin tüm maçın anahtarı olabileceğinin farkında. Mesele sadece en iyi oyuncuları seçmek değil, son yıllarda "Yeşiller"in en zorlu maçlarından birinde savunma ve hücum arasında dengeyi sağlayabilecek kombinasyonu seçmek.