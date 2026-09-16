Atletico Madrid, Arjantinli yıldızı Julian Alvarez'e önümüzdeki yaz ayrılığının kapısını aralayabilecek dikkat çekici bir söz verdi.

Julian Alvarez'in Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2030 yazına kadar uzanıyor ve kulübü, oyuncunun geçtiğimiz yaz transfer döneminde Barcelona'ya transferini şiddetle reddetmişti.

Julian ayrılmak istediğini açıklamış, bu durum ise Atletico Madrid'in içinde büyük bir öfkeye yol açmıştı. Kulüp, Barcelona'nın teklifini reddetmiş, Arsenal'e transferinin kapısını açmış, ancak oyuncu bu adımı reddetmişti.

İspanyol gazeteci Pipe Estrada'nın "El Chiringuito" programında verdiği bilgilere göre, Atletico Madrid'in İcra Kurulu Başkanı Miguel Angel Gil Marin, Arjantinli forvete bu sezon yirmi gol barajını aşması halinde sözleşmesindeki serbest kalma bedelini düşüreceği sözünü verdi.

Julian Alvarez'in sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 500 milyon euro olup, bu, herhangi bir kulübün oyuncuyu kadrosuna katmak için ödemesi zor bir rakam; ancak bu bedelin düşürülmesi durumu değiştirebilir.

Estrada şunları söyledi: "Miguel Angel Gil Marin, Julian'a 20 gole ulaşması halinde sözleşmesindeki serbest kalma bedelini düşüreceği sözünü verdi."

Buna karşılık, aynı programda yer alan gazeteciler Jota Jordi ve Jose Alvarez bu şartı açıkça teyit etmedi, ancak Atletico'nun forvetini gelecekte satma konusundaki tutumunun değiştiğine de işaret ettiler.

Bu açılım, transfer döneminin kapanmasından bu yana Alvarez ile kulübü arasında yaşanan zorlu haftaların ardından geldi.

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Raporlar, Arjantinli oyuncunun işlerin yavaş yavaş yatışmasından önce zorlu bir dönem geçirdiğine işaret ediyor. Antrenmanlara olan bağlılığı ve Liverpool karşısında Anfield sahasındaki üstün performansı, kulüp içinde büyük takdir topladı.

Hatta Gil Marin, maçtan sonra oyuncuyu bizzat arayarak mağlubiyete rağmen sergilediği harika seviye ve yüksek moral için tebrik etti.

Alvarez, şu an itibarıyla Diego Simeone'nin projesinin ayrılmaz bir parçası olmayı sürdürüyor ve bu sezon merkezi rolünü koruması bekleniyor.