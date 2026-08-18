Bayern Münih ve Almanya Millî Takımı'nın yıldızı Jamal Musiala, son iki hazırlık maçında iki kez yere düşmesinin ardından sağlık durumuna ilişkin ayrıntıları açıkladı ve geçici, tedavi edilebilir "nörolojik bir bozukluk" yaşadığını doğruladı.

Musiala, cumartesi günü Bayern Münih ile Leipzig'i karşı karşıya getiren hazırlık maçında, topun uzağındayken belirgin bir temas olmadan aniden yere düşerek endişe yaratmıştı.

Buna rağmen oyuncu, Bavyera ekibinin bu yaz oynadığı son hazırlık maçı için teknik direktör Vincent Kompany'nin bugün, salı günü Heidenheim karşısındaki kadrosunda yer aldı. Ancak sahada uzun süre kalamadı; yeniden yere düştü ve oyuna sonradan girmesinin ardından birkaç dakika içinde sağlık ekibi eşliğinde sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Musiala, bu olayın ardından Bayern Münih taraftarlarını rahatlatmak ve yaşadığı durumun mahiyetini açıklamak için "Instagram" hesabından bir mesaj paylaştı.

Musiala: İyiyim

Alman oyuncu şunları söyledi: "Öncelikle, ben iyiyim. Tüm mesajlarınız ve desteğiniz için özellikle minnettarım."

Şöyle devam etti: "Birçoğunuzun endişelendiğini anlıyorum. Bugün sizi rahatlatmak ve durumu biraz açıklamak istiyorum. Durumum, kısa süreli ve geçici absans nöbetleri olarak teşhis edildi; ancak bunlar kolayca tedavi edilebilir ve nörolojik bir bozukluk nedeniyle meydana geliyor."

Şu açıklamayı yaptı: "Bu durum, son zamanlarda yaşanan olaylara yol açabiliyor; Leipzig karşısında ve şimdi de Heidenheim'da yaşandığı gibi."

Musiala sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk bakışta korkutucu görünebileceğini biliyorum, ancak benim için şu anda günlük yaşamımın bir parçası hâline geldi. Mümkün olan en iyi tıbbi tedaviyi alıyorum ve çok umutluyum."

"Ek bir sağlık riski yok"

Bayern Münih oyuncusu, kendisine bildirildiği üzere durumunun ek bir sağlık riski oluşturmadığını vurgulayarak kulübünden ve yakınlarından tam destek gördüğünü belirtti.

Şunları söyledi: "Önemli olan, bu durumun ötesinde ek bir sağlık riskinin bulunmaması. Uzman doktorlarla yakın istişare ve düzenli iletişim içinde, bu meydan okumayla yüzleşmek ve iyileşmeme en çok yardımcı olan şeyi yapmaya devam etmek benim kişisel isteğimdi; bu da basitçe günlük hayatıma devam etmek ve futbol oynama tutkumu sürdürmekti."

Şöyle ekledi: "Bu kararın sorumluluğunu üstlendim. Genel olarak kendimi çok iyi hissediyorum ve doğru yolda ilerliyorum."

Hayatına normal şekilde devam ediyor

Musiala, oynamaya devam etmenin ve Bayern Münih ile galibiyetler ve kupalar peşinde koşmanın iyileşme yolunun önemli bir parçasını oluşturduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Bu yolculukta bana en çok yardımcı olan şey, sizin harika desteğinizle takımımla birlikte galibiyetler ve kupalar peşinde koşmaya devam etmek."

Oyuncu aynı zamanda sağlık durumunun ayrıntılarına ilişkin mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ederek konuyu yakın çevresi, kulüp ve uzman doktorlarla sınırlı tutmak istediğini vurguladı.

Şunları söyledi: "Umarım bu, beni biraz daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Aynı zamanda, bu konuyu bana en yakın kişiler, kulüp ve uzmanlardan oluşan çevre içinde tutmak istememi anlayışla karşılamanızı rica ediyorum."

Bayern Münih, önümüzdeki cumartesi Almanya Süper Kupası'nda Borussia Dortmund ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Ardından yeni Bundesliga sezonuna 28 Ağustos Cuma günü sahasında Stuttgart'ı ağırlayarak başlayacak.