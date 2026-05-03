Sinirli Arne Slot, Manchester United'ın tartışmalı golünün ardından öfkesini dışa vurdu

Manchester United'a karşı 3-2 yenildikten sonra Liverpool teknik direktörü Arne Slot, özellikle Benjamin Sesko'nun 2-0'lık golüyle ilgili olarak hakem kararlarından hiç memnun değil. Hollandalı teknik adam bu sezon bir düzen fark ediyor: VAR kararları genellikle takımının aleyhine çıkıyor.

Öğleden sonra atılan ikinci golde, United'ın Sloven forveti topa eliyle hafifçe dokunmuş gibi görünüyordu. Bu nedenle VAR, golün geçerli olup olmadığını değerlendirmek için bir süre beklemek zorunda kaldı.

VAR'a göre, elle oynama tespit edilemedi. Onlara göre, Sesko'nun golü atmadan önce topa eliyle dokunduğuna dair kesin bir kanıt yoktu. AZ ve Feyenoord'un eski teknik direktörü bu karara tamamen karşı çıkıyor.

"Bence bir temas vardı. Çünkü top sporlarından biraz anlıyorsanız, topun yönünün değişmesi durumunda bir temas olması gerektiğini bilirsiniz," diye söze başlayan Slot, "Eğer hafif bir temas idiyse, futbolda bunun bir golü iptal etmek için yeterli olup olmadığını tartışmamız gerekir," diye devam etti.

"Ancak kural şudur: Eğer bir temas varsa, gol geçersiz sayılmalıydı," diyor görünürde sinirli olan Slot, ki o sadece bu maçı tartışmaya dahil etmiyor.

"Bu sezon, VAR müdahale ettiğinde ya da hem doğru hem de yanlış olabilecek bir durum olduğunda, kararın bizim aleyhimize çıktığı kimse için sürpriz değil bence. Her seferinde aynı şey oluyor," diye sonlandırıyor ve ardından bir örnek veriyor.

"Paris Saint-Germain'e karşı oynadığımız iç saha maçını hatırlıyorum; Mac Allister'a yapılan hafif bir temasa penaltı verilmişti, ama tabii ki VAR devreye girdi ve 'hayır, hayır, hayır, bu penaltı değil' dedi. Bir hafta sonra Paris Saint-Germain'in Bayern Münih'e karşı oynadığı maçı izledim ve tam olarak aynı hafif temasa yine penaltı verildi," diyen Slot, kendi hatalarını da kabul ediyor.

"Ancak ikinci golü el ile oynama nedeniyle değil, topu aptalca bir yerde kaybettiğimiz ve ardından birkaç önemli ikili mücadelede başarısız olduğumuz için yedik," diye sözlerini tamamladı Hollandalı oyuncu.