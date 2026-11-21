Manchester United CEO’su Omar Berrada, taraftarların sert tepkilerine yanıt vererek kulüp yönetimine yöneltilen bazı son eleştirilerin sınırı aştığını söyledi. Nadir verdiği bu röportaj, Mauricio Pochettino’nun pazar günü Liverpool karşısında ilk maçına çıkmaya hazırlandığı dönemde geldi.

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Berrada, kulüp yönetimine yönelik artan tepkileri değerlendirdi

Berrada, kulüp çevresinde giderek artan hayal kırıklığı hakkında açıkça konuştu. Taraftarların öfkesinin bir kısmını tamamen haklı bulsa da son dönemde kulüp yönetimine yöneltilen aralıksız saldırıların sınırı aştığına inanıyor. United, sezona korkunç bir başlangıç yapmasının ardından şu anda Premier League tablosunda kötü bir konum olan 18. sırada yer alıyor.

İç sahadaki bu felaket gidişat, tutkulu taraftar kitlesinin hem tribünlerde hem de çevrim içi platformlarda öfkeli tepkiler vermesine yol açtı. Old Trafford’daki yönetimin kilit isimleri son haftalarda yoğun biçimde eleştirildi. Berrada ve futbol direktörü Jason Wilcox, derhal kapsamlı değişiklikler yapılmasını isteyen öfkeli taraftarların başlıca hedefleri oldu.

Sosyal medya dünyasında sınırın aşılması

Berrada, Sky Sports ile yaptığı röportajda günümüzün dijital ortamının olumsuzluğu sürekli nasıl büyüttüğünü anlattı. Kulüp yönetiminin dışarıdaki tepkileri görmezden gelmeye ve süregelen sorunları çözmeye odaklanmaya çalıştığını vurguladı.

Berrada, “Bu pozisyonda olmak, alacağımız eleştiri ve gözetimi de doğal olarak beraberinde getiriyor,” dedi. “Bunu kabul ediyoruz. Eleştirilerin bir kısmı haklı, bir kısmı ise sınırı aşıyor. Sosyal medya dünyasında yaşıyoruz; insanlar daha fazla etkileşim sağladığı için kulüple ilgili olumsuz haberler üretmeyi seviyor. Ama biz bunları bir kenara bırakıyoruz.”

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Kulüp sahiplerine yönelik protestolar büyüyor

Berrada ve Wilcox’a yöneltilen sert tepkiler, Manchester United’ın sahiplik yapısına karşı çok daha geniş çaplı ve köklü bir protestonun yalnızca bir parçası. Son haftalarda sosyal medya kampanyalarında her iki sportif yöneticinin de görevden alınması için güçlü çağrılar yapıldı.

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Maçlara giden taraftarlar da son dönemdeki kötü karşılaşmalarda öfkelerini açıkça kulüp yönetimine yöneltti. INEOS’un başındaki isim ve azınlık hissedarı Sir Jim Ratcliffe’ın sportif projesinden çekilmesini isteyen tezahüratlar artık stadyumda düzenli olarak duyuluyor.

Bu arada, Glazer ailesine yönelik uzun süredir devam eden tepki taraftarlar arasında hâlâ çok güçlü. Ailenin 2005’te gerçekleştirdiği tartışmalı borçla finanse edilen satın alma, köklü kulübün omuzlarına büyük mali yükler bindirdi. Toplam borç artık 1 milyar sterlini aşıyor.

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Pochettino, Liverpool karşısındaki büyük sınava hazırlanıyor

Old Trafford’daki son derece gergin ve kaotik ortam, yeni atanan teknik direktör Pochettino’yu zorlu bir tabloyla karşı karşıya bırakıyor. Arjantinli teknik adamın dağılmış kadroyu yeniden harekete geçirip kulübü küme düşme hattından çıkarması gerekiyor.

Pochettino, United’daki görevine resmen pazar öğleden sonra ezeli rakip Liverpool’a karşı oynanacak büyük Premier League maçıyla başlayacak. Anfield’da sürpriz bir olumlu sonuç almak, kulüp yönetimi üzerindeki artan gerilimi kuşkusuz hafifletecektir. Ancak bir başka ağır ve yıpratıcı yenilgi, büyük hayal kırıklığı yaşayan taraftarların öfkesini daha da artırabilir.