Como kendine sınır koymuyor ve tarihi ilk Şampiyonlar Ligi biletini aldıktan sonra şimdiden Avrupa’nın zirvesine çıkmanın hayalini kuruyor. “Como sistemi”, yetenek, hırs, uzmanlık ve güçlü yatırımların birleşimiyle şimdiden örnek oldu. Sonuçlar da hemen geldi: Serie A’ya dönüşün ikinci yılında dördüncülük elde edildi; geleceğe güvenle bakılmasını sağlayan baş döndürücü bir yükseliş yaşandı. Öyle ki Sisal’in bahis analistleri, 2030’a kadar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için 40,00 oran veriyor.





Bu, en hafif tabirle sansasyonel bir başarı olurdu; ancak Como’nun öğrettiği bir şey varsa, o da hayallerin sınırı olmadığı, fakat onların adım adım büyütülmesi gerektiği. Bu nedenle kısa vadede hedef, Serie A’da daha da yukarı tırmanmak: 888sport’ta, gelecek sezon Como’nun Serie A şampiyonluğuna 29,00 oran veriliyor; Avrupa kupaları yükünü de ilk kez yönetecek bir takım için dışarıdan bakanlar açısından bir oran olsa da kesinlikle iştah kabartıcı. Como’nun karşılamaya hazır olduğu yeni bir meydan okuma bu.