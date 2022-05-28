Sınıfta Roma marşı söyletilen çocuğun velisi isyan etti: "Oğlum Lazio taraftarı"

Roma'nın Avrupa Konferans Ligi şampiyonu olmasının ardından şehirde yaşanan coşku tartışmalara da sebep oldu.

Jose Mourinho yönetimindeki Roma, Konferans Ligi'ni kazanarak Avrupa'daki 61 yıllık kupa hasretine son vermişti.

Bu sezon ilk kez düzenlenen turnuvayı finalde Feyenoord'u yenerek müzesine götüren başkent ekibi günlerdir şampiyonluğun coşkusunu yaşıyor.

Ancak Roma taraftarlarıyla şehri paylaşan Laziolu futbolseverler bu durumdan pek de memnun değil.

Neler yaşandı?

Talenti bölgesindeki Caterina Usai İlkokulu'nda sınıf öğretmeninin çocuklara Roma marşı söyletmesi tartışma konusu oldu.

Çocuğunun Lazio taraftarı olduğunu ve eve gözyaşları içinde geldiğini söyleyen bir baba öğretmene tepki gösterdi.

Videonun ortaya çıkmasıyla tartışma büyürken, Daniela isimli öğretmen Radio Six yayınına katılarak özür diledi.

Öğretmen ne söyledi?

Eleştirilerin odağındaki öğretmen olayı şu sözlerle anlattı:

"Çocuk migren ağrısı çektiği için ağlıyordu. Sabah annesiyle birlikte geldiğinde ona tachipirina isimli ilaçtan vermiştik. Annesi ağrı geçmediği takdirde gelip onu alacağını söyledi."

"Roma marşı masum bir jestti. Çünkü çocuklardan bazıları sınıfa formalarıyla gelmişti. Tamamen zararsız ve o anda gelişen bir durumdu, ama bunun insanları neden rahatsız etmiş olabileceğini anlıyorum."

"Sınıfta iki tane Juventus taraftarı olmasına rağmen, şartları eşitlemek için Lazio marşı da çalacağım."