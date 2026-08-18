Singapur Formula 1 Grand Prix biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

Formula 1 Singapore Airlines Singapur Grand Prix'si, 9-11 Ekim 2026 tarihleri arasında Marina Bay Street Circuit'e geri dönüyor ve ana yarış pazar akşamı ışıklar altında düzenleniyor. Orijinal F1 gece yarışı, takvimin en görkemli etkinliklerinden biri olmaya devam ediyor; dünyanın en hızlı pilotlarını, parıldayan şehir silüeti eşliğinde Singapur şehir merkezinden saatte 325 km'ye varan hızlarla geçiriyor.

2026 edisyonu tarihi bir önem taşıyor. Singapur, ilk kez bir F1 Sprint hafta sonuna ev sahipliği yapıyor ve bu aynı zamanda sezonun son Sprint ayağı. Bu da sadece pazar günü değil, üç günün tamamında rekabetçi yarış olacağı anlamına geliyor ve her bir geçişi her zamankinden daha değerli hale getiriyor. Pist dışında ise 10 sahneye yayılan dev eğlence programının başında The Killers ve Lana Del Rey yer alıyor.

Talep çok büyük oldu ve bilet bulunabilirliği artık kritik derecede düşük; bazı bilet türlerinde son %1'lik bölüm kaldı. GOAL, tarihler, fiyatlar, bilet seçenekleri ve şu anda biletlerin nereden alınabileceği dahil, yerinizi garantilemek için ihtiyacınız olan her şeyi aşağıda topladı.

2026 Singapur Grand Prix ne zaman?

2026 Singapur Grand Prix, 9 Ekim 2026 Cuma ile 11 Ekim 2026 Pazar tarihleri arasında Singapur'daki Marina Bay Street Circuit'te düzenlenecek. Ana yarış, pazar günü yerel saatle 20.00'de başlayacak.

Tarih ve saat Etkinlik Konum Biletler 9 Ekim 2026 Cuma Sadece Cuma bileti: Antrenman ve Sprint Sıralama Marina Bay Street Circuit, Singapur Biletler 10 Ekim 2026 Cumartesi Sadece Cumartesi bileti: Sprint yarışı ve Sıralama Marina Bay Street Circuit, Singapur Biletler 11 Ekim 2026 Pazar, 20.00 Sadece Pazar bileti: Singapur Grand Prix Marina Bay Street Circuit, Singapur Biletler 9-10 Ekim 2026 Cuma-Cumartesi 2 günlük bilet: Sprint hafta sonu dublesi Marina Bay Street Circuit, Singapur Biletler 9-11 Ekim 2026 Cuma-Pazar 3 günlük bilet: Tam yarış hafta sonu Marina Bay Street Circuit, Singapur Biletler

Singapur Grand Prix biletleri nereden alınır?

2026 Singapur Grand Prix biletlerini satın almanın en kolay yolu, yarış hafta sonunun her günü için doğrulanmış biletleri inceleyebileceğiniz, fiyatları anında karşılaştırabileceğiniz ve dakikalar içinde biletinizi güvence altına alabileceğiniz StubHub. Birkaç resmi kategori zaten tükenmiş durumda ve StubHub, pazar yarış günü dahil olmak üzere gişede artık bulunmayan seanslar için hâlâ bilet bulabileceğiniz yer konumunda.

Her seçenekte bulunabilirlik kritik derecede düşük. Yazının kaleme alındığı sırada StubHub'da 3 günlük biletlerin yalnızca %3'ü kaldı, 2 günlük bilet son %1'lik dilimine geriledi ve hem cuma hem cumartesi tek günlük biletlerde yalnızca %2 kaldı. Katılmayı planlıyorsanız, bu beklemenin kazandırdığı türden bir etkinlik değil.

Biletler, kalan kategoriler tükenene kadar resmi Singapore GP internet sitesi üzerinden de satışta. Resmi biletlerin Singapore GP uygulaması üzerinden dijital olarak teslim edildiğini ve ekran görüntüleri ya da yazdırılmış PDF'lerin giriş kapılarında kabul edilmediğini unutmayın; bu nedenle bilet teslimatınızın yarış hafta sonundan çok önce tamamlandığından emin olun.

Singapur Grand Prix biletleri ne kadar?

En ucuz 2026 Singapur Grand Prix biletleri, tek günlük Zone 4 Walkabout bileti için yaklaşık 155 USD'den başlıyor. Bu, bu yıl gerçekten akıllıca tercih. Yeni Sprint formatı sayesinde cuma veya cumartesi bileti artık yalnızca antrenman seanslarını değil, gerçek rekabetçi yarışı da içeriyor; bu da tek günlük girişin bu etkinlikte şimdiye kadarki en iyi fiyat-performans seçeneği olduğu anlamına geliyor. Walkabout erişimi ana Padang Stage'i de kapsıyor, böylece premium bir bilet için ödeme yapmadan ana konserleri izleyebilirsiniz.

Fiyatların kategorilere göre dağılımı şöyle:

Zone 4 Walkabout genel giriş: günlük yaklaşık 155 USD'den başlıyor

Premier Walkabout: günlük yaklaşık 230 USD'den başlıyor

Tek günlük tribün biletleri: yaklaşık 178 USD'den başlıyor

3 günlük biletler: liste fiyatıyla yaklaşık 419 ila 1.927 USD arasında; Walkabout erişiminden pit düzlüğündeki Super Pit Grandstand'a kadar uzanıyor

Ağırlama paketleri: bir gün için yaklaşık 3.730 USD'den, tam hafta sonu suiteleri için 3.990 USD'den başlayan premium paketler

2 günlük bilet, hafta sonunun fiyat-performans seçeneği olarak özel bir mention'ı hak ediyor. Cuma günkü Sprint Sıralama ile cumartesi günkü Sprint yarışı ve Grand Prix Sıralama'yı kapsıyor; bu da iki gecede üç rekabetçi seans anlamına geliyor. Biletlerin yalnızca %1'i kalmışken, aynı zamanda en hızlı tükenen seçenek konumunda.

StubHub gibi yeniden satış platformlarında, envanter azaldıkça fiyatlar yükseliyor ve biletlerin çoğunda bulunabilirlik artık %3'ün altına indiği için en iyi fiyatları açık ara en erken alanlar yakalayacak.

Singapur Grand Prix hakkında bilmeniz gereken her şey

Singapur Grand Prix, 2008 yılında tarihteki ilk Formula 1 gece yarışı olarak tarihe geçti ve o günden bu yana taraftarların ve pilotların favorilerinden biri oldu. Yoğun sıcaklık, %90'ın üzerindeki nem ve engebeli bir şehir pistinde yaklaşık iki saat boyunca kesintisiz konsantrasyon gerektirmesi nedeniyle sezonun fiziksel açıdan en zorlu yarışlarından biri olarak geniş çapta kabul görüyor; onu izlemeyi bu kadar etkileyici kılan da tam olarak bu.

2026 edisyonu, Singapur'un ilk Sprint hafta sonuyla çıtayı daha da yükseltiyor. Sprint Sıralama cuma günü yapılacak, puan kazandıran Sprint yarışı ile Grand Prix Sıralama cumartesi gününü paylaşacak ve 62 turluk Grand Prix pazar gecesi projektörler altında hafta sonunu kapatacak. Her gün gerçek yarış sunuyor ve her bilet gerçek aksiyon getiriyor.

Pistin ötesinde, Singapur Grand Prix aynı zamanda tam ölçekli bir müzik festivaline dönüşüyor. 10 sahneye yayılan konserler, havai fişek gösterileri ve eğlence programının tamamı yarış biletinize dahil; 2026 kadrosunun zirvesinde ise The Killers ve Lana Del Rey var.

Marina Bay Street Circuit hakkında bilmeniz gereken her şey

Marina Bay Street Circuit, Singapur'un merkezi iş bölgesi ve sahil hattı boyunca uzanan, 19 virajlı 4,94 km'lik geçici bir şehir pisti. 2008'den bu yana Formula 1'e ev sahipliği yapıyor ve Marina Bay Sands, Singapore Flyer ve Esplanade dahil olmak üzere şehrin en ünlü simge noktalarının yanından geçiyor.

Pist dört bölgeye ayrılıyor ve hangi bölgelere erişebileceğinizi biletiniz belirliyor. Her bilet sahibi, ana eğlence sahnelerini içeren Zone 4 Walkabout alanına girebilir. Piste ulaşım da kolay: birden fazla MRT istasyonu alanın çevresinde yer alıyor, metro yarış gecelerinde geç saate kadar çalışıyor ve şehir merkezindeki birçok otel kapılara rahat yürüyüş mesafesinde bulunuyor.