Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Brezilya, Singapur'daki ikinci hazırlık maçına çıktı.

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Japonya'ya 3-2 yenildikleri maçta iki gol atmasının üç gün ardından Vinicius bu kez ev sahibi Singapur karşısında hat-trick yaptı.

Real Madridli hücum oyuncusu 9. dakikada perdeyi açtı, 15. dakikada farkı ikiye çıkardı ve 21. dakikada üçüncü golünü attı.

31. dakikada Estevao'nun asistinde Endrick golü buldu. Endrick, yaklaşan kış transfer dönemi öncesinde Milan ve Roma'nın takibinde. Estevao'nun 42. dakikada attığı gol ise VAR tarafından iptal edildi.

Böylece takımlar soyunma odasına 0-4'lük skorla gitti.

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İkinci yarıda 0-5'i getiren golü Estevao attı. Gol 51. dakikada geldi.

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Geçen seferin aksine Roma ve Inter'in bekleri Wesley ile Carlos Augusto maça yedek başladı. Bento, Alisson, Allan Elias, Andre, Andrey Santos, Arthur Dias, Cunha, Gabriel Bontempo, Marlon Gomes, Pedro Morisco ve Vitor Reis de yedekler arasındaydı.

Ancelotti'nin sahaya sürdüğü ilk 11 şöyleydi (4-3-3): Perri; Vanderson, Jonathan Jesus, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Joao Gomes, Ryan; Estevao, Endrick, Vinicius.

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Maçın bitimine yarım saat kala Brezilya'nın ilk oyuncu değişiklikleri geldi: Gabriel, Bruno Guimaraes, Joao Gomes ve Vinicius Junior'ın yerlerine sırasıyla Vitor Reis, Marlon Gomes, Gabriel Bontempo ve Allan Elias girdi.

Allan Elias, 65. dakikada 0-6'yı getiren golde Ryan'a pası verdi.

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70. dakikada Jonathan Jesus ve Estevao'nun yerlerine Arthur Dias ile Alisson girdi.

74. dakikada Suhaimi'nin kendi kalesine attığı golle skor 0-7 oldu.

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Son olarak 81. dakikada Andre, Rayan'ın yerine oyuna girdi.

Yedek kulübesinde, Ancelotti'nin yardımcısı Francesco Mauri vardı. Ancelotti, Japonya maçının son bölümünde Barcelona'nın hücum oyuncusu Raphinha gibi itirazları nedeniyle oyundan atılmıştı.

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Francesco Mauri daha sonra basın toplantısında şunları söyledi: "Dün Vinicius samimi bir şekilde konuştu ve kulübünde zor bir dönemden geçtiğini kabul etti. Burada birçok önemli oyuncumuz var ve Vini de onlardan biri. Tavrı harikaydı. Maç öncesinde konuştuğumuz gibi, odağımız rakibin seviyesi değil, elimizden gelenin en iyisini yapmak olmalıydı."

"Rayan orta sahada önemli katkı sağladı; hem topluyken hem de topsuzken. Topa sahip olduğumuzda derinlik sağlıyor, top rakipteyken de rakibin bekine baskı yaparak Vini'nin daha ileride kalmasına imkân tanıyor. Performansından çok memnunuz, çok önemli bir oyuncu. Bunu Dünya Kupası'nda da göstermişti ve taktik zekâsı sayesinde gelişmeye devam edecek."

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"Mart ile haziran arasında dört maçımız var. Bunlardan ikisinin Avrupa takımlarına karşı olması mümkün."