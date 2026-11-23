Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, Atalanta ile 4-4 berabere kaldıkları nefes kesen maçta üstünlüğü defalarca kaybetmelerinin ardından takımının mental kırılganlığını sert sözlerle eleştirdi. Chivu, Bergamo’daki kaotik gecede üç ayrı kez iki farklı üstünlüğü koruyamayan oyuncularının “sınavı geçemediğini” söyledi.

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Son dakikalardaki çöküş, Pio Esposito’nun hat-trick’ini gölgede bıraktı

Atalanta, Charles De Ketelaere’nin maçtaki ikinci golü ve Franck’ın uzatma dakikalarındaki penaltısıyla Bergamo’da dramatik bir puan aldı. Bu goller, Petar Sucic’in penaltısıyla oluşan 4-2’lik skoru değiştirdi. Son dakikalardaki çöküş, Pio Esposito için unutulmaz bir geceyi gölgede bıraktı . İtalya formasıyla Uluslar Ligi’nde sergilediği güçlü performansların ardından ilk Serie A hat-trick’ini yapan Esposito, bu kez üç golünün sevincini yaşayamadı.

Inter’in hayal kırıklığını iki penaltı kararı daha artırdı. Konuk ekip, Davide Zappacosta’nın gol çizgisinde dirseğiyle topu uzaklaştırdığı pozisyonda sarı kart yerine kırmızı kart görmesi gerektiğini düşünüyordu. Ardından Alessandro Bastoni, kolları omzunun üzerinde olduğu sırada topa istemeden eliyle dokununca maçın sonucunu belirleyen penaltıya sebep oldu.

Chivu, Inter’in ‘yumuşak ve yüzeysel’ oyununu eleştirdi

Maçın ardından DAZN Italia’ya konuşan Chivu, takımının yeterince kararlı oynamamasına tepki gösterdi. Chivu, “2-0, 3-1 ve 4-2 öndeydik, pişmanlığımız bu,” dedi. “Ne yapmamız gerektiğine dair bir fikrimiz vardı ama bunu yapmadık. Üstünlüğümüzü kontrol etmeliydik. Onların baskısını hissettiğimizde ise farkı hemen yeniden ikiye çıkardık.

“Bence son dakikalarda sınavı geçemedik. Üstünlüğü neden koruyamadığımızı söylemek zor. Atalanta’yı tebrik etmeliyiz. Biraz yüzeysel oynadığımızı fark ettiler, ceza sahasına ortalar yapıp orayı oyuncularla doldurdular. Biz ise alıştığımız oyuna kıyasla biraz yumuşak kaldık.

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“Üzgünüm. Bunu hediye ettiğimiz iki puan olarak görüyorum ama bundan ders çıkaracağız ve gelecek maçlarda yoğunluğun ve mentalitenin düşmesine izin vermeyi artık bileceğiz.”

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Chivu, duran toplarda ve ceza sahası içindeki hatalara da dikkat çekti. Sözlerini şöyle sürdürdü: “Atalanta’nın ikinci golü, Pepo’nun kısa süre önce harika bir kurtarış yaptığı pozisyonun aynısı olan bir kornerden geldi. Yani o pozisyondan ders çıkarmadık. Skoru 4-2’ye getirdiğimizde de kaotik bir pozisyonda savunmamız hareketsiz kaldı. Böyle durumlarda belli bir kararlılık ve konsantrasyon gerekiyor. Bugün bu konuda ihmalkârdık.”

Chivu, maçın sonlarında kanatlardaki düzeni değiştirdi ancak asıl önemli unsurun mentalite olduğunu vurguladı. “Kanatlarda zorlandığımızı hissettim. Bunun bir nedeni de fazla yumuşak kalmamızdı; orta yapmaları için gereken alanı çok kolay bırakıyorduk. Son bölümde Djed Spence’e yardımcı olması için Marcus Thuram’ı kanada koymaya karar verdim,” diyen Chivu, sözlerini şöyle tamamladı: “Mesele, ikili mücadelelere girme isteği göstermek ve daha kararlı olmak. Sadece topun arkasına oyuncu yığmak yetmez; doğru yoğunlukta oynamazsanız tek bir hata pahalıya mal olabilir.”

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Savunma sorunları, Inter’in yüksek hedeflerini zora sokuyor

Bu sonuç, tüm kulvarlarda 11 galibiyet ve üç mağlubiyeti bulunan Inter’in sezonun ilk beraberliği olsa da savunmadaki sorunları dikkat çekiyor. Inter, 12 Serie A maçında 17 gol yedi. Bu, ilk altı sıradaki diğer tüm kulüplerden daha fazla.

Bu savunma performansının kendisini kaybedilen puanlardan daha fazla endişelendirip endişelendirmediği sorulan Chivu, takımından hızlı bir tepki beklediğini söyledi. Inter Teknik Direktörü, “Yüksek hedefleri olan bir kulüp için çok fazla gol yiyoruz. Ama Rotterdam’da ve Como karşısında yaptığımız gibi bir aksiliğe yanıt vermeli, geçmişe dönüp bakmamalıyız. Bir durumu yalnızca kontrol etmekle yetinemeyeceğimizi, son düdüğe kadar yüzde 100’ümüzü vermemiz gerektiğini öğrenmeliyiz,” dedi.

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Şimdi hedef, yaklaşan maçlarda yoğunluğu yeniden yakalamak

Inter, kaçırdığı fırsatlara takılıp kalmadan hızla önüne bakmalı; Rotterdam’da ve Como karşısında aksiliklere verdiği yanıtları örnek almalı. Chivu’nun takımı, tüm kulvarlarda 15 maçta aldığı 11 galibiyetin de gösterdiği gibi, odaklandığında hâlâ güçlü. Bunun için bireysel hataları azaltması ve maç bitene kadar yüksek yoğunluğunu koruması gerekiyor.