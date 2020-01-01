Sinan Gümüş ve Adis Jahovic PFDK'ye sevk edildi

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Sinan Gümüş ile Jahovic'in PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fraport TAV ile arasında oynanan mücadelede kırmızı kart gören Sinan Gümüş ile Adis Jahovic'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, söz konusu karşılaşmada Fenerbahçeli Sinan Gümüş'ün sportmenliğe aykırı hareket, Fraport TAV Antalyasporlu Adis Jahovic'in ise kural dışı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Beşiktaş Kulübünün, müsabakasında çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket dolayısıyla, Kulübünün ise MKE Ankaragücü maçında talimatlara aykırı hareket nedeniyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Daha fazla takım

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can, Kulübü Antrenörü Steven Ronald Greaves ve Medipol Kulübü Antrenörü İrfan Saraloğlu'nun ise talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak kurula sevk edildiği duyuruldu.