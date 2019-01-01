Sinan Gümüş: Yorumcular istediği gibi sallayabilir beni ilgilendirmez

Galatasaray'ın Kasımpaşa mücadesi öncesi açıklamalarda bulunan Sinan Gümüş, son günlerde hakkında çıkan haberleri yalanladı.

Sinan Gümüş medyada önce isyan etti, sonra umrunda olmadığını söyledi.

beIN Sports'a konuşan Sinan Gümüş, "Ağzımdan çıkmayan cümlelerle haber yapıp beni kötülüyorlar." dedi.

"Dün yalanladığım haberi, bugün yine yayınladılar."

"Sosyal medya ekibimle bunlarla savaşıyoruz. Oyuncuyu bitirmek istiyorlar. Taraftarlar bu yalanları hiç duymasınlar, takımı desteklesinler."

"Benim için hocamın ne düşündüğü önemli. Yorumcular istediği gibi sallayabilir, beni ilgilendirmez."