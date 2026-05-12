Algemeen Dagblad gazetesi Salı günü, Paul Simonis'in Sparta Rotterdam'ın yeni baş antrenörü olmayacağını doğruladı. Go Ahead Eagles'ın eski teknik direktörü, Maurice Steijn'ın halefi olacak gibi görünüyordu ancak VfL Wolfsburg ile sözleşmesinin feshi konusunda bir anlaşmaya varamadı.

Simonis, Kasım ayında kovulduğu Wolfsburg ile 2027 ortasına kadar süren sözleşmesini feshetme konusunda anlaşamıyor. Bu nedenle 41 yaşındaki teknik direktör, gençlik antrenörü olarak tam 15 yıl hizmet verdiği kulübe geri dönmeyecek.

Sparta, planlarını değiştirerek Steijn'ın halefi olarak Rogier Meijer'i hedefine aldı. NEC'in eski teknik direktörü, şu anda geçen yıl Erik ten Hag ile birlikte Bayer Leverkusen'e transfer olan takımda yardımcı antrenör olarak görev yapıyor. Ten Hag'ın ani kovulması ve Kasper Hjulmand'ın atanmasının ardından görevine devam etmesine izin verildi.

Meijer, NEC'in teknik direktörü olarak bazı başarılara imza attı. Nijmegen ekibini Vriendenloterij Eredivisie'ye yükseltti ve 2024'te Eurojackpot KNVB Kupası'nda finale yükseldi. Final maçında Feyenoord, 1-0'lık skorla galip geldi.

Simonis, geçen yıl Go Ahead ile finalde AZ'ye karşı gerçek bir gerilim maçının ardından ulusal kupayı kazandı. Bu başarı ona Almanya'da bir macera yaşattı, ancak Wolfsburg'daki dönemi başarılı geçmedi.

Steijn, bir süre önce iki dönem boyunca kulüpte teknik direktörlük yaptıktan sonra bu sezonun ardından Sparta'dan ayrılacağını duyurdu. Laheyli teknik direktör, Pazar günü Excelsior ile oynanacak derbide son kez yedek kulübesinde yer alacak.

Sparta, Avrupa kupalarına katılmak için play-off biletini hala kaptırmadı. Ancak Rotterdam ekibi, bunun için dokuzuncu sıradaki FC Groningen'in son sıradaki Heracles Almelo'ya puan kaybetmesine bağlı.