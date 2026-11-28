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Simone Inzaghi'nin Al-Hilal'i uçuşta. Eski Inter teknik direktörünün takımı, zorlu Al-Ettifaq deplasmanından 3-1'lik galibiyetle döndü. Watkins'in iki golüne, skora katkı yapan Sergej Milinkovic-Savic'in golü eşlik etti.

Bu, Riyad ekibi için önemli bir galibiyetti. Al-Hilal Suudi Arabistan Pro Lig'de yeniden zirveye çıktı. Şampiyonluk yarışındaki diğer iki rakibi de bu haftaki maçlarını kazanmıştı: Retegui ve Reijnders'in Al-Qadsiah'ı ile Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'ı.

Inzaghi'nin ekibi 33 puana ulaşarak iki rakibinin iki puan önüne geçti. Üstelik üst üste altıncı galibiyetini aldı. Bu önemli seri, Milinkovic-Savic ve takım arkadaşlarını 2023-2024 sezonundan bu yana kazanamadıkları şampiyonluğun favorisi konumuna daha da yaklaştırdı. O sezon kulübü zafere taşıyan isim Jorge Jesus'tu.

Sezonun bitmesine daha çok var ancak eski Lazio teknik direktörü, Inter'le Serie A'da yaptıklarının ardından Suudi Arabistan ligini kazanmayı bu yıl her zamankinden daha fazla hedefliyor.