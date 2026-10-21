Juventus’ta yeni Serie A sezonuna durgun bir başlangıç yapan Luciano Spalletti baskı altında. Son dönemde çıkan haberlere göre, Inter’in eski teknik direktörü Simone Inzaghi, Spalletti’nin yerine geçmek için en güçlü aday konumunda.

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Torino'da baskı artıyor

Spalletti, Juventus'un bu sezona hayal kırıklığı yaratan başlangıcının ardından yoğun eleştirilerle karşı karşıya. İtalyan teknik direktör yönetimindeki takım, ilk yedi Serie A maçında yalnızca 11 puan toplayabildi. Üç galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet alan Juventus, şimdiden zirvenin gerisinde kaldı.

Kulüp yönetimi sezona çok daha güçlü bir başlangıç bekliyordu. Bu durum, Spalletti'nin Allianz Stadyumu'ndaki konumunu giderek daha kırılgan hâle getiriyor. Zorlu gidişata rağmen kulüp yöneticileri ve sahipleri, Toskanalı teknik direktörü sezon ortasında görevden almaya sıcak bakmıyor. Spalletti'nin kulüple 2028'e kadar süren uzun vadeli bir sözleşmesi var.

Acil durum planları

Yönetim sabırlı davranmayı tercih etse de ligdeki sonuçlar önümüzdeki aylarda iyileşmezse tutumunu değiştirmek zorunda kalacak. Kötü gidişatın sürmesi, kulüp yöneticilerini takımı toparlamak için geçici bir teknik direktör atamaya yöneltecek. Sezon ortasında acil bir değişiklik gerekirse Stefano Pioli ve Antonio Conte, geçici görev için olası adaylar arasında yer alıyor.

İki deneyimli İtalyan teknik direktör de İtalyan futbolunun en üst seviyesinde başarılarını kanıtladı. Ancak Spalletti mayıs ayına kadar görevde kalıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edemezse yönetim kalıcı bir halef arayacak. Avrupa'nın en üst düzey organizasyonunun dışında kalmak, kulübün sezon için belirlediği asgari hedefe ulaşamaması anlamına gelecek.

Getty Images

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İstek listesinin başında Inzaghi var

Juventus uzun vadeli yeni bir teknik direktör arayışına girerse, Gazzetta'ya göre mevcut Al-Hilal teknik direktörü Inzaghi, kulübün öncelikli adayları arasında yer alıyor. Inter'in eski teknik direktörü, Torino'daki üst düzey karar vericiler tarafından büyük takdir görüyor. Inzaghi, Inter'i 2023-24 sezonunda lig şampiyonluğuna taşıyarak Serie A'da etkileyici bir başarı geçmişi oluşturdu.

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Milano'daki başarılı döneminde ayrıca iki Coppa Italia ve üç Supercoppa Italiana şampiyonluğu kazandı. Inter'i 2023 ve 2025'te iki kez Şampiyonlar Ligi finaline taşıyarak uluslararası arenadaki yetkinliğini de kanıtladı. Üst düzey deneyimi, oyuncu geliştirme becerileri ve taktik bilgisi, onu uzun vadeli görev için cazip bir aday hâline getiriyor.

Önlerinde kritik aylar var

Kısa vadede her şey, Spalletti'nin sahadaki gidişatı hızla tersine çevirip çeviremeyeceğine bağlı. Juventus'un lig hedeflerini canlı tutmak ve yönetim üzerindeki baskıyı hafifletmek için istikrarlı bir galibiyet serisi yakalaması gerekiyor. Mevcut teknik ekip takımı ilk dört sıraya sokamazsa teknik direktörlük görevinde büyük bir değişim yaşanacak.

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Bu durumda Inzaghi, 2027-28 sezonu öncesinde İtalyan futboluna ses getirecek bir dönüş yapabilir. Yönetim ise şimdilik teknik direktörlük konusunda kesin bir adım atmadan önce yaklaşan Serie A maçlarını yakından izleyecek. Önümüzdeki birkaç hafta, Allianz Stadyumu'ndaki herkes için belirleyici olacak.