Simone Inzaghi, yüksek ücretli sözleşmesi bu sezonun sonunda sona erdiğinde Al Hilal'den ayrılacak. İtalyan teknik direktörün bu yaz Suudi Arabistan'dan ayrılması beklenirken, Serie A'ya dönebileceği veya Premier League'e geçebileceği yönündeki spekülasyonlar yoğunlaştı.

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Inzaghi, Suudi Arabistan macerasına son veriyor

Inzaghi, mevcut sözleşmesi sona erdiğinde Al Hilal'den ayrılma kararını kesin olarak verdi. İtalyan teknik direktör, sezon sonunda kulüpten resmen ayrılarak Suudi Arabistan'daki yüksek kazançlı dönemini noktalayacak. Nicolo Schira'ya göre eski Inter ve Lazio teknik direktörü, Riyad merkezli kulüple sözleşmesini uzatmamaya karar verdi.

Mevcut sözleşmesi haziran ayına kadar devam ediyor ve yıllık 26 milyon avro değerinde olduğu bildiriliyor. Inzaghi, 2025 yazında Orta Doğu'ya taşındı. Inter'in başındayken Şampiyonlar Ligi finalinde yenilgi yaşamasından yalnızca birkaç gün sonra Al Hilal'e katıldı.

Orta Doğu'da inişli çıkışlı bir dönem

Inzaghi'nin Suudi Arabistan'daki dönemi, farklı sonuçların bir arada yaşandığı bir süreç oldu. Takımın başındaki ilk sezonunda Kral Kupası'nı kazanarak ülke içinde başarı elde etti.

Ancak lig şampiyonluğunu son anda ve büyük bir hayal kırıklığıyla kaçırdı. Al Hilal, geçen sezonun son gününde şampiyonluğu kıl payı kaçırdı ve kupayı Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr'a kaptırdı.

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Bu şampiyonluk hayal kırıklığına rağmen Inzaghi, takımına uzun süre istikrarlı bir performans sergiletti. Al Hilal, onun yönetiminde tüm kulvarlarda üst üste 47 maç yenilmedi. Bu etkileyici seri, eylül ayında NEOM karşısında sona erdi.

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Serie A'da tarihi başarı

İtalyan teknik adam, Orta Doğu'ya taşınmadan önce teknik direktör olarak güçlü bir itibar kazanmıştı. Hem Lazio hem de Inter'in başındaki son derece başarılı dönemleri sayesinde ülkesinde büyük saygı görüyor.

Milano'daki döneminde Inzaghi, San Siro taraftarlarına değerli bir Serie A şampiyonluğu yaşattı. Inter'in başında, ülke içinde uzun süre üstünlük kurduğu bu dönemde iki Coppa Italia ve üç Supercoppa Italiana şampiyonluğu da kazandı.

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Taktiksel becerisini Avrupa sahnesine de başarıyla taşıdı. Inter'i iki kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkaran Inzaghi, Suudi Arabistan'a gitmeden önce dünya futbolunun seçkin teknik direktörlerinden biri olarak kendini kabul ettirdi.

Üst düzey kulüpler Inzaghi'nin durumunu izliyor

Inzaghi'nin yakında serbest kalacak olması, İtalyan futboluna kısa süre içinde dönebileceğine ilişkin geniş çaplı tartışmaları kaçınılmaz olarak başlatacak. Birçok üst düzey kulübün önümüzdeki aylarda sözleşme durumunu yakından takip etmesi bekleniyor.

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Ekim ayının başlarında çıkan haberler, hem Juventus'un hem de Napoli'nin başarılı teknik direktör için olası adresler olabileceğini öne sürmüştü. Bu kulüplerden birine ses getirecek bir transfer, Inzaghi'nin yeniden Serie A'da gündemin odağına dönmesi anlamına gelecek.

Ancak teknik direktörlük kariyerinin sonraki durağı İtalya olmak zorunda değil. Premier League'den de ilgi olduğu bildiriliyor. Dolayısıyla Inzaghi, bu haziran Al Hilal'den resmen ayrıldığında önünde çok sayıda cazip seçenek bulacak.