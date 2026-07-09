Simon’u geride bırakarak… Schober, Dünya Kupası’nın en iyi 5 kalecisi listesine girdi

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Dünya Kupası’ndaki oyunculara maçlar sırasında toplanan verilere dayalı olarak bireysel değerlendirmeler yapmak için Power Ranking sistemini kullanıyor.

Gazetecilerin veya analistlerin görüşlerine dayanılarak belirlenen geleneksel maç turu ideal kadrolarının aksine, Power Ranking, maçlardan elde edilen objektif verilere dayalı bir metodolojiye dayanmaktadır.

En az 20 dakika süreyle sahada kalan tüm oyuncular performanslarına göre değerlendirilmektedir; kaleciler ise topu kontrol ettikleri ve etmedikleri durumlardaki performansları olmak üzere iki temel eksen üzerinden değerlendirilmektedir.

Turnuvada en yüksek puan alan oyuncular arasında Lionel Messi ve Kylian Mbappé öne çıkarken, kaleci pozisyonunda Mısırlı Mustafa Shubair şu ana kadar turnuvanın en iyi 5 kalecisi arasında yer alıyor.

Şubayr, Mısır milli takımıyla Dünya Kupası’nda kusursuz bir performans sergiledi, ancak turnuvaya Arjantin’e karşı 2-3’lük acı bir mağlubiyetle veda etti.

"AS" gazetesi, İspanyol kaleci Unai Simón’un FIFA’nın Power Ranking sıralamasında kaleciler arasında beşinci sırada yer aldığını bildirdi.

Simón’un önünde ise Diogo Costa (Portekiz), Grégoire Kobel (İsviçre), Orlando Gil (Paraguay) ve Mustafa Şubayr (Mısır) yer alıyor.

Iñaki Simón, İspanya milli takımıyla oynadığı 63. maçında 518 dakika boyunca kalesini gole kapatarak, Dünya Kupası tarihindeki en uzun gol yememe serisini kaydetti.