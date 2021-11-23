Simon Skrabb: Mario Balotelli elinde sprey ve çakmakla bizi yakmaya çalıştı!

Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli'nin eski takım arkadaşı Simon Skrabb, dünyaca ünlü oyuncu ile Brescia soyunma odasını paylaştıkları dönemde yaşadıklarına değindi.

İtalyan ekibinde geçirdiği unutulmaz günlerden bahseden Skrabb, Balotelli'nin takım arkadaşlarını ateşe vermeye çalıştığını söyledi.

Skrabb ne söyledi?

Ocak 2020'de Brescia'ya imza atan ve Balotelli ile yarım sezon boyunca takım arkadaşı olan Skrabb, Expressen'e verdiği demeçte Balotelli'nin dil konusunda kendisine yardımcı olduğunu söyledi:

"Brescia'ya transfer olduğumda kimse İngilizce bilmiyordu. Tercüman olarak Balotelli'yi gördüğümde her şey inanılmaz gelmişti. Güzel bir kış dönemiydi. Milan'a karşı ilk maçımı oynamıştım ve Finlandiya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde etmiştik.

"Sonra pandemi geldi ve her şey değişti. Zamanla Balotelli hakkındaki iyi izlenimlerim değişti. İlk başta iyi bir adam olduğunu düşünüyordum. Takımın kaptanıydı ama karantinanın ardından değişti. Biraz garipti ve ne yapacağını hiçbir zaman kestiremezdiniz.

"Bir gün takım arkadaşlarını ateşe vermeye çalışıp onları çakmak ve saç spreyi ile kovalamıştı"

Serie B'ye düşmüşlerdi

2019-2020 sezonunun devre arasında transfer olduğu Brescia'ya yarım sezonda 10 maça çıkan Skrabb takımının Serie A'ya veda etmesine engel olamamıştı. Geçtiğimiz sezon Serie B'de 10 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu daha önce İsveç Ligi'nde de forma giymişti.

Balotelli ise Skrabb ile aynı takımda yer aldığı 2019-2020 sezonunu 19 maçta beş golle tamamlamıştı.

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