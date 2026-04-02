38 yaşındaki Simon Mignolet, bu sezonun ardından futbolu bırakacağını açıkladı. Liverpool'da altı sezon forma giyen kaleci, kariyeri boyunca toplam 755 maça çıktı.

19 yaşında Belçika'nın Sint Truiden takımında ilk kez forma giyen kaleci, burada dört sezon oynadıktan sonra 2,5 milyon euroya Premier League'e transfer oldu.

Sunderland'da iki sezon geçirdikten sonra Mignolet, 10 milyon euroya Liverpool'a transfer oldu. The Reds formasıyla toplamda 204 maça çıktı. 2019'da Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı; bu, kariyerinin en önemli başarılarından biridir.

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra kaleci Belçika'ya döndü ve Club Brugge ile sözleşme imzaladı. Son yedi sezonda, dört lig şampiyonluğu ve bir kupa gibi önemli başarılarla dolu bu başarılı dönemde kilit bir figür haline geldi. Ayrıca kişisel olarak Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve beş kez Belçika'nın en iyi kalecisi seçildi.

Milli takımda ise uzun süre Thibaut Courtois'nın gölgesinde kaldı. Mignolet, on bir yıl içinde Kırmızı Şeytanlar formasıyla 35 milli maça çıktı.

Kaleci, futboldan tamamen uzaklaşmıyor. Belçika Futbol Federasyonu'nda çalışmaya başlayacak ve Kırmızı Şeytanlar'ın spor departmanında yönetim görevini üstlenecek.