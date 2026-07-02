İspanya Milli Takımı kalecisi Unai Simón, Dünya Kupası tarihinde eşi benzeri görülmemiş tarihi bir başarıya imza attı; turnuva tarihinde en uzun süre yenilmeden oynayan kaleci oldu.

İspanya Milli Takımı, Avusturya'yı 3-0'lık ikna edici bir galibiyetle mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Mikel Oyarzabal, 36. dakikada Mark Cucurella'nın mükemmel ortasını ustaca değerlendirerek skoru açtı.

İkinci yarıda “La Roja” üstünlüğünü sürdürdü ve Pedro Porro, Alex Baína’nın belirleyici pasının ardından güçlü bir kafa vuruşuyla bu üstünlüğü ikinci golle (66.) perçinledi.

Normal sürenin bitimine bir dakika kala, Oyarzabal sahneye geri dönerek kişisel ikinci, İspanya’nın ise üçüncü golünü atarak gol şölenini tamamladı ve ülkesinin bir sonraki tura yükselmesini garantiledi.

Futbol istatistik ağı "Opta"nın verilerine göre, Simón, Dünya Kupası'nda milli takımıyla üst üste 519 dakika boyunca yenilgi yaşamadan oynayarak, turnuva tarihine altın harflerle adını yazdırdı.

Bu rakamla, Athletic Bilbao kalecisi, on yıllardır 517 dakikada duran efsanevi İtalyan kaleci Walter Zenga'nın adıyla kayıtlı olan önceki rekoru kırmayı başardı.

Bu başarı, Simón’un “La Roja” ile sergilediği büyük istikrarı ve futbolun en büyük sahnesinde savunma hattına güven ve sağlamlık kazandırma yeteneğini yansıtıyor.