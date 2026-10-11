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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Çeviri:

Simic İttifak'ın Hilal karşısındaki yenilgisinin sırrını açıkladı ve umuda sarıldı

Al Hilal - Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Premier Lig
J. Simic
Suudi Arabistan
Sırbistan

Clasico şokuna rağmen

İttifak'ın Sırp savunmacısı Jan Carlo Simic, takımının Suudi Profesyonel Ligi'nin sekizinci haftasında oynanan klasikoda Hilal'e karşı aldığı 3-2'lik mağlubiyetin sorumluluğunu bireysel hatalara yükledi. Simic, önlerinde birçok maç ve hataları düzeltme fırsatı bulunduğunu belirterek bu yenilginin sezonun gidişatını belirlemeyeceğini vurguladı.

Simic maçın ardından, klasikonun Suudi Arabistan ve Asya'nın en büyük karşılaşmalarından biri sayıldığını, bunun da iki takım üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu söyledi. İttifak'ın beklediği sonucu elde edemediğine dikkat çekti.

Gollerin yenmesinin arkasında bireysel hataların yattığını ekleyen Simic, özellikle güçlü takımlara karşı büyük karşılaşmaları küçük ayrıntıların belirlediğini, bunun da önümüzdeki dönemde bu hataların düzeltilmesi için çalışmayı gerektirdiğini açıkladı.

21 yaşındaki İttifak savunmacısı, mağlubiyetin takımın bu sezonki hedeflerini etkilemeyeceğinin altını çizerek ciddiyetle çalışmaya ve doğru yolda ilerlemeye devam ettiklerini vurguladı.

Simic açıklamalarını, yenilginin nedenlerini analiz ederek ve iki ya da üç gün sonra oynanması planlanan bir sonraki maça hazırlık amacıyla toparlanarak bu mağlubiyeti hızla geride bırakmanın gerekliliğini vurgulayarak tamamladı.

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