Diego Simeone'yi Atletico Madrid'in başına geçmeye Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü ikna etmiş

Atletico Madrid ile birçok başarı elde eden Diego Simeone, İspanyol ekibine katılmasında eski bir Fenerbahçeli'nin rolüne vurgu yaptı.

Hem oyuncu hem de teknik direktör olarak kazandığı başarılarla Atletico Madrid tarihinin en önemli isimleri arasında yer alan Diego Simeone, İspanyol devine transfer oluş sürecini anlattı. İspanya'da ilk olarak Sevilla forması giyen ve bu arada iki başarılı sezon geçiren Simeone, kendisini Atletico'ya Luis Aragones'in ikna ettiğini söyledi.

-Simeone: "Me está buscando el Atlético de Madrid. No sé, me siento bien en Sevilla"

-Aragonés: "Pero usted qué está esperando para ir para allá"



El @Atleti por encima de todos. #LuisAragonés, jueves a las 22.00h. pic.twitter.com/kZkpxv63rY — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) October 6, 2021

Simeone ne söyledi?

İspanyol basınına verdiği röportajda Sevilla'da oynadığı dönemde Endülüs ekibinin formasını giymekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Simeone, Atletico'nun teklifi sonrası yaşadığı kararsızlığı anlattı:

"Sevilla'ya geldikten sonra kendimi kabul ettirmiş ve ligin en iyi orta saha oyuncularından biri olmuştum. Bu başka bir ülkede oynayan genç biri için kolay değildir. Bu nedenle Ateltico'nun teklifi sonrasında bazı soru işaretlerim vardı.

"Sevilla'da çok mutluydum ve kolay bir karar değildi. Teklifi Sevilla'daki o dönemki hocamız Luis Aragones'e anlattım. Atletico'nun beni istediğini ama Sevilla'da kendimi iyi hissettiğimi söyledim. Aragones her zamanki gibi çok açık sözlü ve samimiydi ve Atletico beni istiyorsa imza atmak için neyi beklediğimi sordu. Böylece Atletico'ya transfer olmaya karar verdim."

Aragones gibi tarih yazdı

Hem İspanya futbol tarihinin hem de Atletico Madrid tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Luis Aragones, ülkesi ile EURO 2008'de şampiyonluk yaşamıştı.

Futbolculuğu döneminde üç şampiyonluk yaşadığı Atletico Madrid'i teknik direktörlüğü döneminde de şampiyonluğa taşıyan Aragones'in bu başarısını yıllar sonra Atletico'ya transferini sağladığı Diego Simeone de tekrarlamıştı.

İspanya Milli Takımı'nı Avrupa şampiyonu yaptıktan sonra Fenerbahçe'ye imza atan Aragones, 2014'te hayatını kaybetmişti.

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