Atletico Madrid, son derece zorlu bir haftaya hazırlanıyor. Teknik direktör Diego Simeone'nin öğrencilerini Bayern Münih ve Barcelona karşısında iki ağır sıklet mücadele bekliyor.

Atletico Madrid, yarın salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i konuk edecek. Ardından önümüzdeki pazar günü La Liga'nın 12. haftasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

"Marca"ya dayandırdığı haberinde Sport gazetesi, Simeone'nin oyuncusu Cuti Romero ile ilgili ve iki mücadelenin sonucunda belirleyici bir etkisi olabilecek bir ikilemle karşı karşıya olduğunu aktardı.

Romero önemli bir rol üstleniyor. Arjantinli defans oyuncusu, Stuttgart ve Deportivo La Coruña maçlarında forma giymesine engel olan fiziksel sorunlarını atlattıktan sonra geçtiğimiz cumartesi Levante maçının kadrosuna geri dönmüştü.

Buna rağmen, Madrid ekibinin Levante karşısındaki galibiyetinde sonuçta bir dakika bile sahaya çıkmadı.

Ayrıca oyuncu, Levante maçının ertesi günü yaptığı gibi, bugün pazartesi günü de yeniden spor salonunda bir antrenman gerçekleştirdi. Bu durum, fiziksel durumu ve Bayern Münih karşısında ilk 11'de yer almaya ne ölçüde hazır olduğu konusundaki şüpheleri artırıyor.

Nitekim bugünkü antrenmanda saha çalışmalarına katılmamasının ardından tüm işaretler, Bayern Münih karşısında birkaç dakika sahaya çıkma ihtimali hâlâ mevcut olsa da, Simeone'nin Arjantinli defans oyuncusunu oynatma riskini almayacağına işaret ediyor.

Teknik direktör, Atletico'nun Lamine Yamal ve Raphinha'yı durdurmanın uygun yolunu bulması gerekeceği önümüzdeki pazar maçı için Cuti'yi saklamaya karar verebilir.

Öncelik, Madrid ekibini en üst düzeyde zorlu iki sınavın beklediği bir hafta boyunca Cuti Romero'nun oyun süresini yönetmek ve fiziksel bir sakatlık yaşamasının önüne geçmek olacak.

Cuti Romero'nun son sezonlarda yaşadığı sakatlık geçmişini de hesaba katmak gerekiyor. Simeone'nin kesinlikle göz önünde bulunduracağı bu faktör, onu defans oyuncusunun oyun süresini bölüştürmeye ve onu Barcelona maçı için saklamaya itebilir.

Her hâlükârda, varlığı sezonun en zorlu iki mücadelesine çıkmadan önce Atletico Madrid için önemli bir haber niteliği taşıyor.

Sonuçta Simeone, risklerin boyutunu iyi ölçmek ve Arjantinli defans oyuncusunun hizmetine en çok ihtiyaç duyacağı anı belirlemek zorunda kalacak.

Muazzam hücum kabiliyetlerine sahip iki rakibin varlığı ve iki mücadele arasında yalnızca birkaç günlük bir süre bulunmasıyla birlikte, Cuti Romero'nun oyun süresinin yönetimi, Atletico Madrid'in bu hafta alacağı en önemli kararlardan birine dönüşebilir.