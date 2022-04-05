Simeone ve Atletico Madrid nasıl futbolun karanlık sanatlarının ustası oldular?

Manchester City, kendisini uyarılmış sayabilir.

Önümüzdeki iki hafta boyunca Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid ile iki kez mücadele edecekler.

Birincisi futbolun teknik yönü. Atletico, Joao Felix ve Jan Oblak gibi etkileyici oyuncularla övünse de, City'nin kadro avantajı tabii ki daha büyük.

İkincisi ise daha belirsiz, daha soyut, yoğun bir zihniyet, baskı ve provokasyon savaşı. Marjinal kazançlarla, mümkün olan her yerde küçük üstünlükler elde etmek.

Atletico Madrid, kulübün Avrupa zaferi umutlarının önemli bir direği olan 'çirkefliğin' ustasıdır.

Manchester United Menajeri Ralf Rangnick, takımının Old Trafford'da son 16'da Atletico'ya 1-0 yenilmesinin ardından, "Maç, yerde yatan biri yüzünden kesintiye uğramadan iki dakikadan fazla oynandı mı bilmiyorum" dedi ve United, toplamda 2-1 kaybederek Atletico'ya elendi.

Getty/GOAL

O halde Manchester City, Atletico'nun Rangnick'in takımını hayal kırıklığına uğrattığı konuyu ders alsa iyi eder.

Atletico oyuncuları maç boyunca kolayca yere düştü, fauller kazandı ve sakatlıkları abartarak oyunu bozdu.

Harry Maguire, "Onlara her dokunduğunuzda yere düşüyorlar ve bu faul oluyor" diye homurdandı. Öfkeli United taraftarları, maçın ardından tünele doğru koşan Simeone'ye şişe fırlattı, gördükleri karşısında öfkelendi. Ancak bunlar, sonucu değiştiremezdi.

Liverpool, 2020'de de aynı kaderi paylaştı ve sol bek Andy Robertson şu şikâyette bulundu:

"Düşmeye başladılar ve kolumuzun altına girmeye çalıştılar."

Eski İngiltere ve Man City orta saha oyuncusu Trevor Sinclair, o esnada Liverpool'un Atletico tarafından elenmesine öfkelendi.

"Dünya Kupası'nda Simeone'ye karşı oynadım ve o oynamak için korkunç bir adamdı.

"Atletico Madrid'de harika yetenekli oyuncular var, bu yüzden karanlık işlere girmelerinin yanlış olduğunu düşünüyorum.

"Kasıtlı elle müdahale, ​​formayı çekmek, alaycı kasıtlı fauller, oyunda görmek istemediğim şeyler.

"Biz buna güzel oyun diyoruz ve futbolun izlemesi güzel olmalı. Ama bu tamamen saçmalık, onu görmekten hoşlanmıyorum.”

Atletico, İngiltere'deki karanlık sanatların kralları olarak görülüyor, ancak taraftarları son birkaç yılda takımın onlara yeterince düşkün olmadığını iddia edebilir.

Getty/GOAL

Manchester United maçı, iki Diego'nun (Costa ve Godin) eski günlerine döndükleri maç oldu.

2014'te Simeone'nin işi daha kolaydı. Takımı Barcelona ve Real Madrid'e karşı galip geldi ve Camp Nou'da sezonun son maçında Barcelona ile 1-1 berabere kalarak, 18 yıl sonra şampiyonluğu kazandı.

Atletico'nun Madrid ve Barça'ya kıyasla finansal olarak ne kadar dezavantajlı olduğu göz önüne alındığında, Simeone her avantajı kullanmak zorunda kaldı.

Seçkin kulüplerle rekabet etmenin yolu, onları her ne pahasına olursa olsun durdurmaktı.

Atletico, çizgi aşılsın ya da aşılmasın, kulübün sıkı çalışma, cesaret ve yürek değerlerine yaslandı. O zamandan beri Atletico, Felix'ten Matheus Cunha'ya, Antoine Griezmann'dan Luis Suarez'e çok sayıda kaliteli hücum yıldızı yetiştirdi ve getirdi.

Daha fazla hücum etme yükü onlardaydı ve Suarez'in çekici bir futbol stiliyle şampiyonluğu geçen sezon tekrar kazandılar.

Atletico'nun karanlık sanatlarının en verimli şekilde çalışması için, takımın aynı zamanda rakiplerini taktiksel olarak hayal kırıklığına uğratması, arkada çok az boşluk bırakması ve erken bir avantaj kaptıktan sonra dükkanı kapatması ve rakibi germesi gerekiyor.

Belki de çoğu kişi Atletico'nun La Liga'daki en güçlü kadroya sahip olduğunu düşündüğünden, yurt içinde aynı şekilde oynamaktan kendilerini rahat hissetmiyorlardı, ancak Avrupa'da Simeone ve oyuncuları bu tiplemeye geri döndüler.

Getty/GOAL

Diario Sport, kısa süre önce, 2014 takımının bilinen oyun tarzı ve tutumuna atıfta bulunarak, "Simeone saf Cholismo'yu kurtarıyor" manşetini attı. El Pais, “Cholismo, Old Trafford'u ele geçiriyor” dedi.

Atletico, Şampiyonlar Ligi'ni hiçbir zaman kazanmadı. Geçenlerde Simeone, "Rekabetçi bir takım görüyorum, derin savunma yapmaktan utanmayan bir takım görüyorum" dedi ve tekrar daha savunmacı kabuklarına geçtiler.

Şampiyonlar Ligi grup aşamasının son maçında Porto'ya karşı Estadio do Dragao'da 3-1'lik galibiyet aldılar ve tur için tüm numaralarını ortaya koydular.

Yannick Carrasco oyundan atıldıktan sonra Atletico tamamen kalesine çekildi ve Porto oyuncularını tahrik etmeye başladılar. Wendell büyük bir hışımla Cunha'ya doğru koştu ve onu kolundan tutup kaldırdı. Hakem Clement Turpin de Wendell'e kırmızı kart gösterdi.

Daha sonra ise kavga çıktı.

Simeone'nin taktiklerini onaylasanız da onaylamasanız da, bu kadar çok oyuncu kaybından sonra mevcut kadroya bunları aşılayabilmesi şüphesiz etkileyici.

Örneğin yumuşak bir karaktere sahip olan Felix, şubat 2021'de "Kapat çeneni!" diye bağırırken görüldü.

Portekizli millî futbolcu son zamanlarda muhteşem bir form yakaladı ve kale önünde daha ölümcül hale geldi. Cumartesi günü Alaves'e karşı alınan 4-1'lik galibiyette de iki gol attı.

Getty/GOAL

"Oyuncuların isyan etmesini seviyorum," dedi Felix'in patlamasından sonra Simeone. Hoca, açıkça kendi imajında ​​bir takım şekillendirmeye hevesli.

Pek çok kişinin aklına Simeone ile ilgili olarak onun oyunculuğu ve David Beckham'ın 1998 Dünya Kupası'nda sinirlenmesine neden olarak onu oyundan attırmasına ve İngiltere'nin elenmesinde oynadığı rol gelir.

Artık sahada bunu kendi başına yapamayan Simeone, kenarda kötü niyetli bir varlık gibi tamamen siyah giyinmiş şekilde takımını her zaman olmasa da ileriye çağırıyor.

Liverpool, grup aşamasının başlarında, Atletico'yu yenmek için neyin gerekli olduğunu gösterdi. Atletico'nun kendi lehine iyi bir hakemle biraz şansa ihtiyacı vardı.

Jürgen Klopp, Sadio Mane'den faul almaya çalışan Atletico oyuncularına dikkat çekti.

Manchester City, taktik faullere yabancı değil. Ancak Guardiola'nın, salı günü Atletico'nun Etihad Stadyumu ziyareti ve ardından 13 Nisan'da Wanda Metropolitano deplasmanı için oyuncularını çok iyi hazırlaması gerekecek.

Özellikle City'nin Avrupa'daki başarısızlıklarının genellikle mantaliteyle açıklandığı, baskı altında Lyon, Tottenham ve Monaco gibi daha küçük rakiplere karşı kaybettiği göz önüne alındığında, bu çok önemli olacak.

Guardiola, Atletico'nun 2016 yarı finalinde Bayern Münih'i elemesiyle acı çekti. Pep, Atletico ile oynadığı günlerde, Simeone'nin onu nasıl zekice karşıladığı maçı hatırlayabilir.

Sev ya da sevme, Atletico Madrid'in oynayacağı oyun bu. City ilerlemek istiyorsa, bununla başa çıkabilmesi gerekiyor.

Daha fazla okuma