Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, son dönemde maruz kaldığı eleştiriler ve karalama kampanyası karşısında oğlu Giuliano Simeone'yi savundu; İspanya Ligi'nde Real Sociedad ile yapılacak karşılaşma öncesinde, oyuncunun sahada ortaya koyduğu performansın eleştirenlere cevap vermeye yeteceğini vurguladı.

Simeone, oğluna yöneltilen eleştirilerin ayrıntılarına girmeyi reddetti; ancak onun kariyerine ve sunduğu performansa duyduğu güveni vurgulamayı tercih ederek şunları söyledi: "Giuliano'nun davranışları ve yaptıkları kendi adına konuşuyor."

Atletico Madrid teknik direktörünün bu açıklaması, takımın zor bir dönemden geçtiği bir anda geldi. Ekip, Athletic Bilbao ve Liverpool karşısında yenilgi almış, Anoeta Stadı'nda Real Sociedad ile oynanacak beklenen karşılaşma öncesinde oyuncular ve teknik ekip üzerindeki baskılar artmıştı.

Atletico, son 10 resmi maçından 5'ini yenilgiyle tamamladıktan sonra dengesini yeniden bulmanın yollarını arıyor. Buna karşılık takımın 4 galibiyeti ve 1 beraberliği bulunuyor; ayrıca kalesinde 8 gol gördü. Bu durum Simeone'yi savunma performansını iyileştirme ve kalesini gole kapatma gerekliliğini vurgulamaya itti.

Ayrıca takım, Pablo Barrios'un sakatlık nedeniyle yokluğuyla yeni bir darbe aldı; Sörloth ise yokluğunu sürdürüyor. Bu sırada Simeone, sonuçlardaki kötü gidişi durdurmak ve Atletico'yu doğru rotasına geri döndürmek için gerekli çözümleri bulmaya çalışıyor.