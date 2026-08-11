Simeone'nin tavsiyesi, Atletico ile Romero arasındaki müzakerelerin kaderini belirliyor

Atletico Madrid, Tottenham Hotspur ile Arjantinli defans oyuncusu Cristian Romero'yu kadrosuna katmak için yürüttüğü görüşmelerin son aşamalarına gelmesinin ardından, bu yazki transfer döneminin en önemli transferlerinden birini tamamlamaya yaklaştı.

Gazeteci Pedro Fullana, "El Larguero" programında transferin doğrudan teknik direktör Diego Simeone'nin talebiyle geldiğini ortaya koydu. Simeone, takımın geçen sezon kaybettiği savunma sağlamlığını yeniden kazanmak için savunma hattını yurttaşı Romero ile güçlendirmekte ısrar etti.

Son haftalarda Londra kulübü tarafında görüşmelere hâkim olan kararsızlık durumuna rağmen, son saatlerde önemli bir ilerleme kaydedildi. Kırmızı-beyazlılar, önümüzdeki birkaç gün içinde transferi 40 milyon eurodan daha düşük bir bedelle bitirebileceklerine inanıyor.

Atletico, beklenen satış anlaşmaları yoluyla gerekli nakit akışını sağlamaya çalışıyor. Kulüp, Nahuel Molina'nın satışından yaklaşık 20 milyon euro, Matteo Ruggeri'nin satışından da aynı miktarı, ayrıca Thiago Almada'nın River Plate'e satışından 10 milyon euro elde etmeyi bekliyor.

Romero ise İspanya'nın başkentine transferini kolaylaştırmak için elinden geleni yapıyor. Gelecek sezon kırmızı-beyaz forma giymek için net bir istek gösteren oyuncu, iki kulübün anlaşmasını beklerken başka herhangi bir teklifi değerlendirmeyi reddetti.