Simeone'nin Barcelona karşısındaki bilmecesi: Beşinci değişikliği neden yedek kulübesinde bıraktı?

Atletico Madrid'in Barcelona karşısındaki çöküşü, zirve yarışında sadece üç puan kaybetmek değildi; Wanda Metropolitano'da herkesi şaşırtan bir muammayı gün yüzüne çıkaran bir andı: Diego Simeone, takımının gözlerinin önünde dağıldığını görürken neden tüm kozlarını kullanmayı reddetti?

Galibiyetin zirveye çıkmak anlamına geldiği bir maçta, Arjantinli teknik adam yalnızca dört değişiklikle yetindi ve Barcelona her şeyi kontrol ederken beşinci değişikliği yedek kulübesinde mahkûm bıraktı. Bu karar yalnızca geçici bir taktiksel ayrıntı değildi; çöküşün sebeplerinden biri gibi göründü.

Barcelona, Metropolitano'da masayı devirdi

Barcelona, İspanya Ligi'nde lider belirleyecek kritik bir karşılaşmada, Wanda Metropolitano sahasında 2-1'lik sonuçla üç değerli puan elde etti.

Blaugrana ilk yarıda zorlandı ve Giuliano Simeone'nin açılış golüyle geriye düştü, ancak yarının sonuna kadar dayandı ve Fermin Lopez'in golüyle devreyi 1-1 beraberlikle kapattı.

İkinci yarıda ise her şey değişti; Barcelona oyunun gidişatına hâkim oldu ve Huelva şehrinin evladının bir golüyle daha galibiyeti garantiledi, Madrid'den liderlik ve üç puanla ayrıldı.

Değişiklik stratejisi ve çöküş anı

Simeone'nin mevcut tüm değişiklikleri kullanmama kararı spor camiasında geniş bir şaşkınlık yarattı; son derece zor olarak nitelendirilen bir maçta teknik adam, acil ihtiyaca rağmen beşinci değişikliğe başvurmadan yalnızca dört değişiklikle yetindi.

İspanyol basınının analizleri, Simeone'nin yaptığı dört değişikliğin Atletico Madrid'e pek bir şey katmadığını, aksine takımın temposunu ve performansını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Değişikliklerin etkisiz kalması, Atletico Madrid oyuncularının moralini doğrudan etkiledi; mücadele ruhu aniden düştü, onunla birlikte sahadaki tüm atmosfer de söndü ve belki bu ruh hâli Simeone'ye de geçti, böylece önceki dört değişiklikten fazlasını sağlamayacak olan beşinci değişikliği yapmadı.

Koke ve Baena'nın sahadan çıkmasının ardından Barcelona topa tamamen sahip oldu ve Simeone'nin adamları Joan Garcia'nın kalesine herhangi bir tehlike yaratmakta güçlük çekti.

Simeone tam olarak ne yaptı?

Simeone, izin verilen beş değişiklikten dördünü üç dalga hâlinde yaptı:

60. dakika: Kang In Lee yerine Sörloth oyuna girdi.

72. dakika: Baena ve Koke çıktı, Johnny Cardoso ve Höjlund girdi.

78. dakika: Pablo Barrios yerine Jonathan David oyuna girdi.

Ek bir değişiklik yapma imkânı vardı, ancak bunu kullanmadı ve Ademola Lookman, Arnau Ortiz ve Rodrigo Mendoza gibi oyuncular, takımlarının liderliği kaybetmesini izleyerek yedek kulübesinde kaldı.

Beşinci değişikliğin kapısını kapatan karar

Bu muammanın kalbinde, Simeone'nin Julian Alvarez'e yönelik tutumu, beşinci değişikliği yapmamaktaki ısrarının ana sebebi olarak öne çıkıyor.

Wanda Metropolitano taraftarları, Arjantinli golcüye maçın gidişatını değiştirebilecek birkaç net fırsatı harcamasının ardından öfkeli yuhalamalar yöneltirken, Simeone açıkça onun yanında durmayı tercih etti.

Teknik adam, Alvarez'i değiştirmeyi düşünmeden bile doksan dakika boyunca sahada tuttu; bu, oyuncusuna mutlak güvenini yansıtan, taraftar baskısına ya da performansına dair anlık olumsuz değerlendirmeye boyun eğmeyi reddeden açık bir destek mesajıydı.

Bu karar, takımın en önemli yıldızlarından biriyle yalnızca duygusal bir dayanışma değil, aynı zamanda değişiklik yönetimini doğrudan etkileyen daha derin bir taktiksel vizyonun parçasıydı.

Zira Simeone'nin yaptığı dört değişiklik bütünüyle tam anlamıyla hücum amaçlıydı: Ön hattı güçlendirmek için Sörloth'u, ardından orta sahayı yenilemek için Höjlund ve Cardoso'yu ve son olarak Barcelona savunması üzerindeki baskıyı artırmak için Jonathan David'i oyuna sürdü.

Buna rağmen, Blaugrana skorda öne geçip Atletico çaresizce beraberlik ya da galibiyet golü aramaya başladıktan sonra bile, güvendiği santrfor Alvarez olarak kaldı.

Muamma işte burada daha net ortaya çıkıyor: Teknik adam, hücuma yeni bir kan katmak için beşinci değişikliği kullanmak isteseydi, en ideal ve en mantıklı seçenek Ademola Lookman olurdu; zira Nijeryalı oyuncu, boşluklarda hıza, nüfuz etme ve atılma kabiliyetine sahip; bunlar da son dakikalarda Barcelona'nın disiplinli savunması karşısında şiddetle gereken özelliklerdi.

Ancak Simeone bu seçeneği reddetti, çünkü bu mutlaka Alvarez'i ya da diğer hücum oyuncularından birini çıkarmak anlamına geliyordu ve bunu yapmaya hazır değildi.

Böylece Simeone'nin Alvarez'e desteği, sadece bir moral mesajı olmaktan çıkıp, mevcut tüm kozların kullanılmamasına katkıda bulunan kesin bir taktiksel karara dönüştü ve Atletico Madrid'i, sezonun en önemli maçlarından birinde yalnızca dört değişiklikle kaderiyle yüz yüze bıraktı.