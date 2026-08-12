Bu yaz, transfer sezonunun en karmaşık hikâyelerinden birinin bölümleri giderek tırmanıyor. Dünyanın en önemli forvetlerinden biri, kendisini çocukluğundan beri kurduğu kişisel bir hayal ile bedeli ne olursa olsun bir numaralı yıldızından vazgeçmeyi reddeden bir kulübün tavrı arasında sıkışmış buluyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, Arjantinli forvet Julian Alvarez'in (26 yaşında), geleceğini netleştirmek için Madrid'de bulunan menajerleri Fernando Hidalgo ve Sergio Diaz eşliğinde, çarşamba günü antrenman seansı öncesinde teknik direktörü Diego Simeone ile bir görüşme yaptığını ortaya koydu.

Görüşme sırasında Alvarez, hayalini gerçekleştirme ve Barcelona'ya transfer olma arzusunu net biçimde dile getirdi. Bu arzusuna daha önce Dünya Kupası sırasında açıkça değinmişti. Ancak Arjantinli teknik direktör, kulübün ve Gil Marin liderliğindeki yönetimin tavrına destek vererek talebini kesin bir dille reddetti.

Gazete, Barcelona yönetimi açısından yaşananların uzun sürmeyecek bir hikâyenin sadece başlangıcı olduğunu belirtti. Katalan kulübü, topun artık bizzat oyuncunun sahasında olduğunu düşünüyor. Alvarez, pazartesi günü hayal kırıklığı ve rahatsızlık içinde olduğu uyarısında bulunmuş, durumun bu şekilde devam etmesi hâlinde kesin bir tavır alabileceğine işaret etmişti.

Gazete, "Örümcek"in önünde şimdi üçüncüsü olmayan iki seçenek bulunduğunu bildirdi: Ya açıkça konuşarak veya ayrılmak istediğini belirten resmî bir açıklama yayımlayarak sonuna kadar gitmek, ya da mevcut durumu kabullenip Barcelona'ya katılma hayalinden vazgeçmek. İkincisi, Katalan kulübünü başka bir alternatif aramaya zorlayacak.

Atletico Madrid içinden kaynaklara göre, iki taraf arasındaki konuşma dostane geçti. Simeone, gelecek sezon oyuncuya güvendiğini ve nihai kararın yönetime ait olduğunu belirtti.

Hatırlanacağı üzere Gil Marin, geçen şubat ayındaki görüşmede teknik direktöre, ikna edici bir teklif gelmesi hâlinde oyuncunun ayrılmasına izin vereceği sözünü vermişti. Barcelona'nın 100 milyon euroluk teklifine rağmen, Atletico'nun icra kurulu başkanı, oyuncunun Katalan kulübüne transferini kesin biçimde reddettiği için Barcelona ile müzakere masasına oturmaya dahi niyetli değil. Bu da Arjantinli forvetin öfkesini artırıyor.