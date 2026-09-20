Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, Real Madrid'in Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho'ya yanıt verdi. Mourinho, La Liga'nın yedinci haftasında bu akşam pazar günü oynanan ve 2-1 kaybedilen derbinin ardından hakem kararlarına tepki göstermişti.

Mourinho, basın toplantısında hakem Ortiz Arias'a sert bir saldırıda bulundu. Derbi birçok tartışmalı ana sahne oldu; bunların en önemlileri Real Madrid'in savunmacısı Dean Huijsen'in kırmızı kart görmesi ve Atletico lehine penaltı verilmesiydi. Bunun yanı sıra Real Madrid oyuncuları, tehlikeli iki müdahale nedeniyle Atletico'nun iki oyuncusu Lee Kang-in ve Cristian Romero'nun oyundan atılmasını talep etti.

Mourinho basın toplantısında şunları söyledi: "Maç 50 dakika boyunca 11 kişiye karşı 9 kişi olmalıydı, ancak bunun yerine bize karşı 11'e 10 oldu."

Şöyle devam etti: "VAR hakemi Bay Trujillo, hakemi Kang-in Lee'nin kırmızı kart durumunu incelemeye çağırmadı; kendisinin Real Madrid ile çok tuhaf bir geçmişi var. Zavallı hakem Ortiz'e gelince, bu tür maçlardaki baskıyla başa çıkamadığı çok açık."

Simeone ise maçtan sonra Mourinho'nun açıklamaları hakkında soru üzerine yalnızca iki kelimeyle yanıt verdi: "Yorum yok."

Sözlerine Mourinho'ya bir mesaj yönelterek devam etti: "Bunlar sadece oyunun aşamaları. Bazen işler senin lehine gider, bazen gitmez. Hakemlere olan saygını yitiremezsin. Şöhretin ne olursa olsun her şey mubah değil Mourinho."

Açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Herkesin görüşüne saygı duyuyoruz. Teknik direktörler olarak ayrıcalıklı bir konumdayız, bu yüzden söylediklerimize dikkat etmeliyiz. Başkalarına, hakeme ve meslektaşlarımıza saygı göstermeliyiz. Konumu ne olursa olsun biri saygı sınırlarını aştığında hepimiz kaybederiz; Mourinho, Simeone, Flick, Pellegrini olsun, bu sınırı aşmamalıdır."

"DAZN" ağına yaptığı açıklamalarda şunları ekledi: "İlk yarıda maça iyi hakim olduk, net gol fırsatı yoktu. Maçların gidişatını değiştiren ataklar vardır ve Giuliano'nun penaltısı işte o fırsattı."

"Marca" gazetesinin aktardığına göre sözlerine şöyle devam etti: "Bir oyuncu fazlamız olunca, onlara zarar verebileceğimiz durumları değerlendirdik. Jonathan David böyle gol attı, ardından onlar tehlikeli ataklarından biriyle farkı bir gole indirdiler."

Arjantinli teknik direktör, Julian Alvarez hakkında şunları söyledi: "Harika insanlarımız var; elinden geleni yaptığında sana değer veriyorlar. Julian denedi, onun için zordu ve doğru yola dönmesine yardımcı olacağız. Jonathan için de çok mutluyum; bize elimizden geldiğince mücadele etmemizi sağlayan o rekabetçi ruhu veriyor."

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