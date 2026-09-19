Real Madrid, La Liga zirvesinde Barcelona'nın peşini bırakmamayı hedefliyor. Bu doğrultuda, İspanya La Liga'nın yedinci haftasında yarın Pazar günü Atletico'ya karşı derbiye çıkacak.

İstatistik alanında uzmanlaşan "Opta" ağına göre Atletico Madrid, La Liga'da Real Madrid ile oynadığı son maçı geçtiğimiz mart ayında 3-2 kaybetti. Bundan önceki altı maçında ise iki galibiyet ve dört beraberlikle yenilgiden kaçınmayı başarmıştı.

Atletico, Diego Simeone yönetiminde La Liga'da Real Madrid karşısında sadece iki kez üst üste iki veya daha fazla yenilgi aldı; ilki 2013 yılında üç yenilgiyle, ikincisi ise 2020 yılında iki yenilgiyle gerçekleşti.

Real Madrid, La Liga'da Atletico Madrid karşısında deplasmanda oynadığı son 5 maçın 3'ünde yenilgi aldı; buna karşılık bir galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

Bu, Real'in müsabakada rakibin evine yaptığı önceki 20 ziyaretinde 12 galibiyet ve 7 beraberlikle sadece bir kez yenilmesinin ardından geldi.

Real Madrid, çeşitli müsabakalarda Atletico karşısında oynadığı son iki maçı kazandı. Real, ezeli rakibi karşısında 2013 yılından bu yana üst üste 3 veya daha fazla galibiyet elde edememişti; o dönemde iki galibiyet Manuel Pellegrini yönetiminde, sekiz galibiyet ise José Mourinho yönetiminde olmak üzere üst üste 10 galibiyet kaydetmişti.

Atletico Madrid, kendi sahasında Madrid takımları karşısında tarihinin en uzun galibiyet serisini yaşıyor; derbilerde üst üste 6 galibiyet elde etti.

Buna karşılık Real Madrid, deplasmanda oynadığı son 9 derbi maçının 8'inde puan topladı; 4 galibiyet ve 4 beraberliğe karşılık bir yenilgi aldı.

Real Madrid, bu sezon La Liga'da 85. dakikadan itibaren kaydedilen gollerden diğer tüm takımlardan daha fazla puan topladı; bu yolla 4 puan biriktirdi.

Buna karşılık Atletico Madrid, bu sezon La Liga'da kalesinde gördüğü tüm gollerin ikinci yarıda gerçekleştiği tek takım; 6 maçta 6 gol.

Real Madrid oyuncusu Vinicius Junior, La Liga'da Atletico Madrid karşısında oynadığı ilk 9 maçta iki asist yaparak yalnızca iki gole katkı sağladı; ancak ligde rakibine karşı oynadığı son 4 maçta iki gol ve iki asistle 4 gole doğrudan katkıda bulundu.

Jonathan David, Atletico Madrid ile La Liga'daki ilk iki maçında iki gol kaydetti ve 21. yüzyılda müsabakada bu takımla ilk 3 maçında gol atan ilk oyuncu olabilir.

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé, kulüpler düzeyinde 500 gol katkısına yaklaşıyor; şu anda 377 gol ve 122 asistle 499 katkısı bulunuyor ve derbide gol atması veya asist yapması hâlinde bu rakama ulaşacak.

Atletico'nun teknik direktörü Diego Simeone, La Liga'da hiçbir teknik direktör karşısında Xavi Hernandez'e karşı olduğu kadar yenilgi almadı; ona karşı oynadığı 5 maçın 5'ini de kaybetti. Ardından Real Madrid'in teknik direktörü José Mourinho geliyor; Simeone ona karşı oynadığı 3 maçta 3 kez yenildi.



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