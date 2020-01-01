Simeone: Liverpool, Coutinho gittiğinden beri daha iyi

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile karşılaşacak olan Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında , 18 Şubat Salı günü TSİ 23:00'te sahasında 'u ağırlayacak.

Son şampiyon ile oynayacakları kritik maç öncesi basın toplantısı düzenleyen ev sahibinde teknik direktör Diego Simeone, rakibi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Simeone, 'ya transfer olan Philippe Coutinho'nun gidişinin Kırmızılar'ı daha da güçlendirdiğini ifade etti:

Daha fazla takım

“Zaman içinde her sezon harika takımlar olmuştur ve bu sezonki Liverpool'un tarihe harika bir takım olarak geçeceğinden hiç şüphem yok; çünkü geçmişte hayran olduğumuz takımlardan farklılar."

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"Bu takım çok daha istekli ve uyumlu. Bu durum da beni bir rakip olarak kendilerine hayran bırakıyor."

"Muhteşem bir takımla, farklı olan ve takımında birçok farklı alternatifleri bulunan bir hoca tarafından yönetilen bir takımla karşılaşacağız. Kontra atak da pozisyon oyunu da oynayabilen bir takımlar. Hava toplarında çok güçlüler ve 4 senedir bugünkü hallerini yaratıyorlar."

"Klopp, Coutinho gittiğinden beri bile takımı geliştirmeye devam etti. Coutinho ayrılınca takımd ağılacak gibi görünmüş olabilir; ancak tam tersine Liverpool, Coutinho gittikten sonra daha da güçlendi. Bu durum, şu anda Liverpool kadrosunda olan futbolcular hakkında çok fazla şey anlatıyor."