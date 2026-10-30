İspanya Ligi'ndeki puan tablosunu alt üst edebilecek bir mücadeleye saatler kala, Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone kesin bir mesaj verdi: Bu sezon İspanya Ligi şampiyonluğu en iyi oynayana değil, en çok dayanabilene gidecek.

Simeone, bugün cuma günü, yarın cumartesi oynanması planlanan Levante maçı öncesinde düzenlenen tanıtım basın toplantısında ortaya çıktı. Bu önemli bir maç; zira Levante'nin galibiyeti Barcelona ile mücadelesinde Rojiblancos'un yolunu zorlaştırabilir, Atletico'nun galibiyeti ise kızışan zirve yarışını daha da alevlendirecek.

Efor yönetimi sırrın anahtarı

Seviyenin nasıl korunacağı konusunda, Simeone her zamanki açık sözlülüğüyle şunları söyledi: "Her maçta tam performans seviyesine ulaşmak son derece karmaşık bir şey. Bunu başarmak için eforumuzu, değişiklikleri ve oyuncuları nasıl motive edeceğimizi iyi yönetmeliyiz."

Arjantinli teknik adam şunları ekledi: "Kendi sahasında iyi oynayan ve yüksek moralli bir rakibe karşı güçlü bir maç ortaya koymamız gerekiyor. Maçın gidişatına hâkim olmalı ve ona zarar vermeliyiz."

Arjantinli teknik adam, erken zirve hesaplarının peşine takılmayı reddederek, meşhur "maç maç" felsefesine bağlılığını vurguladı.

İnsani bir mesaj ve şampiyonun tanımı

Basın toplantısı insani yönden de yoksun kalmadı; Simeone sözlerine Orda tren kazası faciasına ilişkin bir yorumla başlayarak şunları söyledi: "Zor bir dönem ve kurbanların ailelerinin yanındayız. Bizden büyük bir saygı bekleyen karmaşık bir an bu ve geleceğin daha iyi olmasını umuyoruz."

Takımını zirveden yalnızca iki puan ayıran şampiyonluk yarışı hakkında ise Simeone, felsefesini sezonun başlığı olacak bir cümleyle özetledi: "İyi zamanlar, kötü zamanlar ve orta zamanlar yaşayacağız; hayat bu işte. Zor anları aşabilen, şampiyonluk için yarışacak olandır."

Barcelona ile çifte karşılaşma

Simeone, şubat ayındaki İspanya Süper Kupası'yla bağlantılı olarak lig fikstürünün değişmesi nedeniyle takımını bir aydan kısa sürede iki kez Barcelona ile karşı karşıya getirecek olan sıkışık fikstüre de değindi ve sakin bir şekilde şu yorumu yaptı: "Bu her yıl yaşanan bir şey; maç tarihleri Süper Kupa nedeniyle öne çekiliyor. Bunu karmaşık görmüyorum; sadece maç yoğunluğundan kaynaklanan bir durum."

İsimler konusunda ise Portekizli Morten Hjulmand'ı övdü ve şunları söyledi: "Büyük bir çaba gösteriyor ve Koke, Barrios ve Cardoso gibi seçkin performans sergileyen oyuncularla rekabet ediyor. Mendoza ve Obeid de iyi performans gösteriyor. Hjulmand, hedeflediği yere ulaşmak için uygun karaktere sahip."

Ayrıca genç Arnau'yu da savunarak onu "büyük bir hevesle çalışıyor ve önceki seviyesinden bugünküne sıçramak kolay değil" sözleriyle tanımlarken, en iyi formuna ulaşamamış olmasına rağmen Lookman'a tam güvendiğini vurguladı: "Ona büyük bir güven duyuyoruz ve sadece onun gelişimine güvenmemiz gerekiyor."

Yeni karara ince bir alay

Simeone, basın toplantısını, ilk kez takımının Levante karşısındaki maçının ardından başlayacak olan, hakemlerin maç sonrası medya röportajlarına çıkmasıyla ilgili tarihi karara dair alaycı bir yorumla noktaladı ve gülümseyerek şöyle dedi: "Benim hakkımda olumlu konuşmalarını ve her şeyin yolunda gitmesini umuyorum."