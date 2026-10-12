Simeone, Julian Alvarez'i savunmaya geçti: Atletico Madrid'in güçlü noktasını belirledi

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ikinci haftasında yarın Manchester United'ı konuk etmeden önce Arjantinli oyuncusu Julian Alvarez'i savundu.

Atletico Madrid'in teknik direktörü, geçen sezonun yarı finalinden (29 Nisan) bu yana gol atamayan Arjantinli futbolcunun gol suskunluğunu önemsemedi.

Cholo, basın toplantısında şunları söyledi: "Julian'ın özelliklerine sahip forvetler her zaman gole ihtiyaç duyar, sadece o değil."

Oyuncunun gol atma becerisinin yanı sıra takıma kattığı her şeyi öne çıkarmaya çalıştı: "O bir takım oyuncusu, oyunu bağlayabiliyor ve uyum sağlayabiliyor; sadece gol atmanın ötesinde pek çok başka özelliği var."

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Son dönemdeki performansını da şu sözlerle övdü: "Son maçın ikinci yarısında harika bir performans sergiledi, gelişmeye devam edip hepimizin onu görmek istediği yere ulaşmasını umuyoruz."

La Liga'da 224 gün gol yok





Forvet oyuncusu, Atletico Madrid'in Tartiere Stadı'nda Oviedo'yu 1-0 yendiği maçta fileleri havalandırdığı 28 Şubat'tan bu yana İspanya Ligi'nde gol atamadı.

O günden bu yana 224 gün geçti; ancak bu süreçte Atletico Madrid'in mücadele ettiği diğer iki kulvarda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Kral Kupası'nda ağları sarstı.

Yarın en sevdiği kulvara, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dönüyor. Bu turnuvada Atletico Madrid formasıyla çıktığı 26 maçta 17 gol atıp altı asist yaptı; buna Manchester City ile oynadığı 17 maçta kaydettiği sekiz gol ve iki asist de ekleniyor.

Ayrıca bu karşılaşma, City'deki döneminde kalesine gol atamadığı Manchester United ile hesabını kapatma fırsatı da sunuyor.

Gol atmayı başarırsa Julian bir taşla iki kuş vuracak: Hem gol orucunu bozacak hem de henüz üstesinden gelemediği bir rakibe karşı içindeki o dikeni çıkaracak.

Liverpool yenilgisinin ardından kazanmanın önemi

Anfield'daki açılış maçında alınan yenilginin ardından Arjantinli teknik direktör yarın kazanmanın önemini biliyor: "Bu turnuvanın zorluğunu biliyoruz; bu sistem, evinde ya da deplasmanda, ilk maçta ya da son maçta olsun puan almaya çalışmaya zorluyor. Turnuvada devam etmek isteyen bütün takımlar gibi bizim de puana ihtiyacımız olduğu açık."

Diego, Wanda Metropolitano'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalini bir kenara bırakıp bugüne odaklanmak istedi. Atletico Madrid'deki kariyerine damgasını vuran felsefeye, yani her maça tek tek odaklanmaya dayandı ve şöyle konuştu: "Wanda Metropolitano'daki UEFA Şampiyonlar Ligi finaline odaklanmanızı anlıyorum, ama gelin günlük maçların gerçekliğine, maç maç ilerlemeye dönelim. 'Finale çıkarsak şöyle olur' gibi fikirleri körüklemeyelim. Hayır, gelin günlük maçlara odaklanalım; bizim gücümüz burada."

Rakibi Manchester United'ı da analiz etti; çok sayıda beraberliğine rağmen takımın geçen sezon gösterdiği aynı potansiyeli koruduğunu belirtti: "Sizin sahanızın yarısında yoğun baskı yapan bir takım ve hızlı oyuncuları var. Çok sayıda beraberlik aldıkları sonuçlara bakmaksızın, geçen yıl sergilediklerinin aynı performansı sergiliyorlar. Güçlü bir takım, ama bizim de onlara zarar vermemize imkân tanıyan bir oyun oynamamız gerekiyor."

Takım yönetimine ilişkin olarak ise, zorlu geçmesi beklenen bir maçta doğru ilk 11'i seçmenin ve oyuncuların yorgunluğunu yönetmenin önemini vurguladı.

Şunları ekledi: "Sakin olmamız ve yarın temel oyuncuları mümkün olan en iyi şekilde yönetmemiz gerekiyor; çünkü maç uzun ve zor olacak. Etkili bir şekilde mücadele edebilmek için onların eforunu iyi yönetmeliyiz."

Son olarak teknik direktör, Lookman ve Baena'nın içinde bulunduğu farklı durumları değerlendirdi. Nijeryalı forvet en iyi seviyesine dönmeye çalışırken, İspanyol orta saha oyuncusu sakatlıklarla boğuştuğu önceki sezonun ardından olumlu bir dönem geçiriyor.

Lookman'a sabır, Baena'ya övgü

Simeone bu nedenle Lookman için sabır istedi ve şöyle dedi: "Ne kendisinin istediği yerde ne de bizim onu görmek istediğimiz yerde; ama o oyuncuyu arayarak her gün çalışıyor. Çalımcı bir futbolcu, bizim de onun böyle olmasına, topu kaybetmesine ve denemeye devam etmesine ihtiyacımız var."

Baena ile ilgili olarak ise oyuncunun kazandığı güven ve emniyet duygusunu öne çıkardı, Dünya Kupası'na da vurgu yaptı: "Sakatlıklar nedeniyle istikrarsız bir yıl geçiriyordu. Şimdi Dünya Kupası geldi ve bu ona güven ve emniyet duygusu kazandırdı. Kariyerinin zirvesinde; bizim de takım için en iyi sonuçları elde etmek üzere her oyuncunun en iyi anlarından yararlanmaya çalışmamız gerekiyor."