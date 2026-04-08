Simeone, ilk kez Barcelona'nın kalesini yıktı... Atlético, iki yıllık çileye son verdi

Atlético Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, "Camp Nou" stadyumunda nihayet ilk galibiyetini alarak uzun süredir devam eden kötü gidişatı sona erdirdi ve teknik direktörlük kariyerine yeni bir sayfa ekledi.

Atlético, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Blaugrana'nın kalesinde 2-0'lık değerli bir galibiyet elde etti.

Ayrıca okuyun

Bugünkü maçtan önce, Simeone, Barcelona'nın kalesinde 18 önceki karşılaşmada galibiyetin tadını hiç tatmamıştı; bu maçların 7'sinde berabere kalmış, 11'inde ise mağlup olmuştu. Ancak bugünkü galibiyet, bu olumsuz istatistiklere son verdi.

Simeone'nin başarısı sadece kişisel lanetini kırmakla kalmadı, aynı zamanda 2006'dan bu yana 25 maç üst üste süren Barcelona'nın kendi sahasında Atlético Madrid'e karşı yenilmezlik serisini de sonlandırmayı başardı.

İki takım arasındaki rövanş maçı, önümüzdeki Salı günü Madrid'deki "Riazur Metropolitano" stadyumunda oynanacak.