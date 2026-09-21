Simeone düşmanlık duvarlarını yıkıyor ve Barcelona'nın sezonunu iki kelimeyle özetliyor

Barcelona'nın bu sezona güçlü başlangıcı, rakibi Atletico Madrid'den övgü aldı. Arjantinli teknik direktör Diego Simeone, Katalan ekibini "en iyi" olarak nitelendirdi. Bu değerlendirme, Hansi Flick'in öğrencilerinin müsabakaların ilk haftalarında sergilediği seviyeyi yansıtıyor.

Simeone, "ESPN" ağına yaptığı açıklamada Barcelona'nın seviyesi hakkında şunları söyledi: "Onlar en iyileri." Böylece, hem yerel müsabakalarda hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ekibe karşı uzun bir tecrübeye sahip bir teknik direktörden dikkat çekici bir övgü aldı.

Simeone, Barcelona'ya karşı oynamanın zorluğunu çok iyi biliyor; zira Atletico Madrid ile geçirdiği kariyeri boyunca Katalan ekibine karşı birçok karşılaşmaya çıktı ve birden fazla kez rakibi karşısında dikkat çekici sonuçlar elde etmeyi başardı.

Ayrıca Atletico, yakın zamana kadar resmi müsabakalarda Barcelona ile karşı karşıya geldi; bu da Arjantinli teknik direktörün değerlendirmesine ayrı bir ağırlık kazandırıyor.

Simeone'nin övgüsü, Barcelona'nın 21 puanla lider konumda bulunduğu bir dönemde geldi. Ekip, Flick'in yönetiminde güçlü seviyeler sergiledi, kendi oyun anlayışını dayatmayı ve sezonun başından bu yana olumlu sonuçlar elde etmeyi başardı.

Bununla birlikte, Barcelona'nın önündeki en belirgin sınav, önümüzdeki aylarda bu tempoyu koruyabilmek olacak; hem maç takviminin sıkışıklığı hem de kupalar için rekabetin şiddetinin artması göz önüne alındığında. Güçlü başlangıç ekibe güven veriyor, ancak süreklilik ve belirleyici maçlarla başa çıkabilme yeteneği, sezon sonunda ne ölçüde başarılı olacağını tayin edecek.