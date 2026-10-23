Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, takımının mevcut durumunu değerlendirdi ve yarın cumartesi günü La Liga'nın onuncu haftasında Deportivo La Coruna karşısında oynayacakları maç hakkında konuştu.

AS gazetesi, Simeone'nin maç öncesi basın toplantısındaki açıklamalarını yayımladı. Simeone şöyle konuştu: "Rakip bütün maçlarında iyi seviyeler ortaya koyuyor; bazılarını kazandı, bazılarında beraberliğe uzandı, bazılarını da kaybetti."

Sözlerine şöyle devam etti: "Deportivo La Coruna cesur bir takım. Geçen sezon İspanya Kral Kupası'nda onlarla karşılaşmıştık ve karşılarında çok zorlanmıştık."

Arjantinli teknik adam şöyle dikkat çekti: "El Clasico'yu nasıl takip edeceğim mi? Ben yalnızca Deportivo La Coruna maçını düşünüyorum."

Şu sözlerin altını çizdi: "Barcelona ile bu seviyede rekabet etmek mümkün mü? Evet, elbette, her zaman rekabet edilebilir. Bu çok açık ve bu kanıtlandı. Ama bu, Barcelona'nın harika bir takıma sahip olduğu gerçeğini değiştirmiyor."

Sözlerine şunları ekledi: "Atletico'nun şampiyonluk adayları arasında görülmemesi sizi motive ediyor mu? Kusura bakmayın ama ben yalnızca Deportivo'yu düşünüyorum."

Şöyle konuştu: "Barrios nasıl? Artık 90 dakika oynayabilecek durumda mı? Önemli olan, son dönemde yaptığı gibi, sahada olduğu dakikalarda iyi bir seviye ortaya koymasıdır."

Şu açıklamayı yaptı: "Gimenez'i rakip olarak görmek sana ne hissettiriyor? Öncelikle, onu karşımıza çıkacak takımdan da, bana büyük bağlılığıyla yardım eden ve bana eşlik eden o insandan ve o adamdan da ayrı tutamam. Jose Maria'ya müteşekkirim. Kulübe geldiğim günden bu yana Atletico forması giyen en önemli savunmacılardan biriydi ve hâlâ öyle. Ona her zaman en iyisini diliyorum, onu çok seviyoruz."

Şuna da değindi: "Pubill bazı zorluklar mı yaşıyor? Genç bir oyuncu, önemli bir bugüne ve bundan daha iyi bir geleceğe sahip. Her şey onun vereceği karara ve istediğine bağlı olacak. Gelişmesine yardımcı olacak tüm niteliklere sahip: istek, hırs, alçakgönüllülük ve sıkı çalışma."