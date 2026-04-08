Simeone: Camp Nou'da Alvarez'ın golünden sonra yaşadıklarımız hiç de kolay değildi

Atlético Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 2-0 galip geldikleri Barcelona karşısında, çok güçlü hücum oyuncularına sahip rakibe karşı takımının güçlü bir kolektif performans sergilediğini vurguladı.

Simeone, maç sonrası basın toplantısında şunları söyledi: "Çok organize bir şekilde savunma yaptık ve rakibin çok iyi bildiğimiz güçlü hücumunu engellemek için iyi bir takım çalışması sergiledik. Bu takım son 23 maçın 22'sini kazandı ve hepsinde gol attı, bu yüzden organize savunma bizim birinci önceliğimizdi."

Simeone sözlerine şöyle devam etti: "İlk 15 dakika hariç, ki bu süre içinde iki ya da üç iyi hücum fırsatı yakaladık, istediğimiz kadar fazla fırsat yaratamadık. Bunun temel nedeni, rakibin uyguladığı yüksek baskıydı; bu da bize oynamak için yeterli zaman ve alan tanımadı."

Ve şöyle devam etti: "Sonra aradığımız an geldi, Julian Alvarez mükemmel bir şekilde içeri girdi, ben oyunun uzak bir noktasında bulunuyordum, ancak topu harika kontrol etmesi sayesinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bundan sonra bir hata olduğu anlaşıldı ve VAR, hakemi çağırdı; hakem de kırmızı kart kararını onayladı. Oradan Julian harika bir gol attı, gerçekten muhteşem bir gol."

İkinci yarıya gelince, Simeone şunları söyledi: "İkinci yarıda rakip, her zamanki organize hücumlarından ziyade kontrataklara daha fazla güvenmeye başladı. Dakikalar geçtikçe skoru azaltmaya çalıştılar ve daha fazla hücum oyuncusunu öne sürdüler."

Ayrıca okuyun:

Ve şöyle devam etti: "Biz ise maçı 1-0, sonra da 2-0'lık skoru savunarak geçirdik, skoru tamamen güvence altına alacak üçüncü golü atamadık ve bu tür hassas anlarda bu hiç de kolay bir şey değil."

Simeone sözlerini şöyle bitirdi: "Rakibin sakinliğini koruduğunu ve kendi sahasından iyi bir sonuçla ayrıldığını düşünüyorum. Önümüzdeki Salı günü karşılaşacağımız büyük zorlukların farkındayız, ancak rekabete tamamen hazırız."