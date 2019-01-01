Simeone: Beni Barcelona ve Real Madrid değil Sevilla endişelendiriyor

Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone, Barcelona ve Real Madrid’in değil, Sevilla’nın gerisinde olmalarının kendisini endişelendirdiğini söyledi.

’nın 15. haftasında sahasında ’yı ağırlayan , ’nin 86. dakikadaki golüne engel olamadı ve sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

Bu sonucun ardından maç eksikleri bulunan Barcelona ile ’in 6 puan gerisine düşen Atletico Madrid’de teknik direktör Diego Simeone bu durumun kendisini endişelendirmediğini söyledi.

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Ancak ’nın 5 puan gerisinde kalmalarının sıkıntılı bir durum olduğunu nitelendiren Simeone, “Takım büyük bir değişim geçirdi. Daha iyi olmak için zamana ihtiyacımız var” dedi.

Simeone, "Top direkten dönmek yerine ağlara gidince işler değişecektir. Sabırlı olmamız gerekiyor. Ben hiç sabırlı bir insan değilim. Ama değişim geçirdiğimiz bir sezonda olduğumuzun farkında olmalıyız" diye konuştu.

Gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını ve buna çözüm aradıklarını söyleyen Arjantinli teknik adam, “Takım elinden geleni yaptı. Oyuncular kendilerine söyleneni en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Oynadığımız bütün maçlarda iyi mücadele ediyoruz. İstatistikleri göz ardı edemeyiz. Çözüm bulmak için uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.