Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, iki takımın karşılaşması öncesinde, kısa süre önce Ballon d'Or ödülünü kazanan Bayern Münih'in yıldızı Harry Kane'e övgüler yağdırmaktan çekinmedi.

Bayern Münih, yarın salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında Metropolitano Stadı'nda Atletico Madrid'e konuk olacak.

Marca gazetesi, Arjantinli teknik adamın maç öncesi düzenlenen basın toplantısındaki açıklamalarını yayımladı. Simeone şöyle konuştu: "Kane'i hak ettiği Ballon d'Or zaferinden dolayı tebrik ediyorum. İnanılmaz bir oyuncu ve onu her zaman beğenmişimdir. Yıllar içinde olgunlaşması ve gelişmesiyle birlikte, kaleden uzaklaşmadan en iyi pozisyonları nasıl bulacağını öğrendi."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Kane çalışmaya bağlı bir oyuncu ve ihtiyaç duyulduğunda Bayern'in topu arkadan çıkarmasına yardımcı oluyor, ayrıca doğuştan bir golcü. Yeteneği futbola büyük bir katkı sunuyor, kendisini izleyen çocuklara da öyle; çünkü çalışmanın ve gayretin insanı önemli bir konuma getirebileceğini kanıtlayan bir miras bırakıyor."

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UEFA Şampiyonlar Ligi kupası yarışına ilişkin ise şöyle yorumladı: "Yolumuza ne kadar devam edeceğimizi bilmiyorum, ama umarım her maçta bu soruyu bana sormazlar."

Şöyle devam etti: "Aklımda 3 farklı şey var. Geçtiğimiz yıllar boyunca elde ettiğimiz her şey ve şu anda yaşadığımız her şey için minnettarım; ister kulübün içinde olsun, ister taraftarlarla ya da bizzat kendimizle. Bu anların tadını çıkarmalı, onlara heyecanla ve iyimserlikle yaklaşmalıyız."

Simeone şunları vurguladı: "Son derece güçlü ve üst düzey bir rakiple karşı karşıyayız; maçı, ona zarar verebileceğimizi düşündüğümüz bir mecraya yönlendirmemiz gerekecek."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "80 dakika boyunca hücum etmeyi, kalan on dakikayı onlara bırakmayı ve Levante karşısında yaptığımız gibi 20 paslık bir atak sonunda gol atmayı isterim. Ama gerçek farklı; güçlü ve yetkin bir takımla karşılaşacağız, zor ve çetin anlarla başa çıkmak ve çok iyi uyguladıkları baskıdan kurtulmaya çalışmak zorunda kalacağız."

Şöyle açıkladı: "Haftaya zaten galibiyetle sonuçlandırdığımız Levante maçıyla başladık, şimdi ise Bayern Münih maçıyla devam ediyor. Bu maçta taraftarımıza ihtiyacımız var; her zaman olmaya alışkın olduğu gibi güçlü ve oyunculara yakın olmasını istiyoruz."

Ademola Lookman hakkında ise şöyle konuştu: "İstemediği bir mevkide oynayıp oynamadığını bilmiyorum. Sezona istediği gibi başlamadı, ama aynı şey geçen sezon Julian Alvarez'in de başına geldi; zor bir dönem geçirdi ve bunu atlatmayı başardı. Antoine Griezmann da gol atamadığı bir dönemden geçti, ama o da bunu aştı."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Lookman, son hücum üçlüsünde en çok birebir mücadeleye giren oyuncu ve ona çok güveniyorum. Bir hayal kırıklığı haline girmesini istemiyorum; bu hayatın ve futbolun bir parçası."

Şunu vurguladı: "Lookman, gol atmaya ve gol üretmeye başlayacağı gün gelene kadar çalışmaya devam etmeli. Umarız izleyebileceği yol bu olur."