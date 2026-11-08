Raphinha, Barcelona'nın en önemli hücum silahlarından biri haline geldikten sonra, Atletico Madrid karşılaşmasına gol açısından en iyi dönemlerinden birinde hazırlanıyor. Brezilyalı yıldız, Riyad Air Metropolitano Stadı'ndaki maça olağanüstü rakamlarla çıkıyor; La Liga'da 15, Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol kaydederek resmi 13 maçtaki toplam gol sayısını 19'a çıkardı.

Raphinha ayrıca Alaves ve Aston Villa'ya karşı oynadığı son iki maçında ikişer gol attı ve Spotify Camp Nou'da oynanan El Clasico'da fileleri havalandırarak üst üste üçüncü maçında da golünü bularak gol serisini sürdürdü.

Bu rakamlar, Brezilyalı yıldızın Brezilya Milli Takımı'yla ilk uluslararası ara döneminde yaşadığı hafif sakatlığı atlatmasının ardından en iyi golcülük seviyesine geri döndüğünü ve yeniden fiziksel hazırlığının zirvesine ulaştığını teyit ediyor.

İspanyol "As" gazetesine göre, Raphinha ceza sahası içinde dikkat çekici bir görünüm sergiledi; her zamanki gibi sürekli hareketleri ve güç ile sürekli baskıyla öne çıkan bir performans ortaya koydu.

Gelecek maçlar ATM La Liga 15:00 BAR

Atletico Madrid teknik direktörü Arjantinli Diego Simeone, Raphinha'nın potansiyelini en iyi tanıyan teknik adamlardan biri. Simeone, Brezilyalı yıldıza duyduğu büyük hayranlığı gizlemedi ve onu dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak nitelendirecek kadar ileri gitti.

Simeone, geçen sezon Spotify Camp Nou'da oynanan ve Barcelona'nın 3-1 kazandığı La Liga maçının ardından şöyle demişti: "Raphinha'nın şu ana kadar nasıl Ballon d'Or kazanmadığını anlamıyorum, ben onu kazanması için seçerdim."

Arjantinli teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Onu çok seviyorum, kendisinden istenilen tüm mevkilerde iyi oynuyor ve harika goller atıyor."

Raphinha, Simeone'nin değer verdiği tüm özelliklere sahip; güçlü, rekabetçi ve inatçı bir oyuncu, takım için çalışıyor ve ayrıca maçları bitirme yeteneğine sahip.

Simeone, Brezilyalı yıldız hakkındaki sözlerini şöyle sürdürdü: "Onu çok seviyorum, çünkü her forma giydiğinde onu izlemek keyifli; ister hareketleriyle, ister markajdan sıyrılarak yaptığı ataklarıyla, ister boşluklardaki hareketleriyle, takım için yaptığı çalışmanın yanı sıra."

Hayranlık yalnızca Simeone tarafında değil; Raphinha da Arjantinli teknik direktöre büyük bir takdir besliyor ve şöyle dedi: "Cholo'ya karşı büyük bir sevgi besliyorum, o müthiş bir teknik direktör ve ona çok değer veriyorum."

Önceki karşılaşmalar, Raphinha'nın Atletico Madrid'e karşı dikkat çekici rakamlara sahip olduğunu ortaya koyuyor; takıma karşı oynadığı 10 maçta 2 gol atıp 6 asist yaparak 8 gole doğrudan katkıda bulundu.

Brezilyalı yıldız geçen sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki iki takımın karşılaşmasında forma giyebilseydi ne olacağını bilmek mümkün olmayacak, ancak uyluk kasındaki bir sakatlık nedeniyle o maçta forma giyemedi.

Kas sorunları ayrıca Raphinha'yı, Barcelona'nın 4-0'lık ağır bir yenilgiyle tamamladığı Kral Kupası yarı final ilk maçından ve Hansi Flick'in ekibinin Metropolitano Stadı'nda Atletico Madrid'i 2-1 yendiği La Liga maçından mahrum bıraktı.

Raphinha, Atletico Madrid'e karşı oynanacak merakla beklenen karşılaşmaya ayrıca yüksek moralle çıkıyor; Barcelona ile sözleşmesini 30 Haziran 2030'a kadar uzattığının açıklanmasının ardından, Katalan takımın kaptanının önümüzdeki yıllarda Hansi Flick'in projesindeki temel unsurlardan biri olduğunu teyit eden bir adımla.